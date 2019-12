Johnsonův parlament schválil odchod Británie z EU většinou 124 hlasů

20. 12. 2019

Po drtivém vítězství Borise Johnsona v parlamentních volbách dne 12. prosince schválila v pátek 20.12. Dolní sněmovna odchod Británie z EU 358 hlasy ku 234, tedy většinou 124 hlasů. Znamená to, že Británie odejde z EU k 31.1.2020. Co se stane pak, zůstává nejasné. ZDE

Začne běžet jedenáctiměsíční přechodné období, během něhož Británie bude stále součástí evropského celního prostoru a evropského jednotného trhu, avšak bude mimo evropské politické instituce. Během tohoto období se Británie bude muset přidržovat zákonů EU, ale už nebude mít právo je měnit. Evropští občané budou mít nadále právo cestovat do Británie a pracovat tam, totéž bude platit pro Brity v členských zemích EU. Evropský soudní dvůr bude stále mít pravomoc nad Británií.







Od února 2020 budou muset Británie a EU definovat své vyjednávací cíle pro budoucí vztah mezi Británií a EU. Členské země EU vyjednají svůj mandát do 25. února, a v ten den bude předán evropskému vyjednavači Michelu Barnierovi.





Bude nutno vyjednat celní ustanovení pro hranici mezi irským a britským ostrovem.





Britská vláda má do 1. července 2020 na to, aby požádala o prodloužení přechodného období. Johnson nyní včlenil do zákona, že by to bylo protizákonné, avšak může tento zákon kdykoliv změnit, pokud bude potřebovat.





Po 1. červenci 2020 však Británie už nemůže zažádat o prodloužení přechodného období.





Po odchodu z EU musí britská vláda schválit nové zákony ve čtyřech oblastech: v oblasti imigrace - zakáže volný pohyb obyvatelstva z EU - v oblasti ekologie a obchodu. Johnson také připravuje zákony o rybářství, finančních službách a soukromém mezinárodním právu.





Johnson tvrdí, že se mu do konce prosince 2020 podaří vyjednat obchodní dohodu s EU. Jeho činitelé dají přednost vyjednávání v některých oblastech - v obchodu se zbožím, bezpečnosti a právům na rybolov. Evropská unie bude požadovat právo rybařit v britských vodách.





Britští podnikatelé, odborníci na vyjednávání a Evropská unie si nemyslí, že bude možno do konce prosince 2020 uzavřít plnou dohodu, která by se týkala i vědy, školství, výměny dat a bezpečnosti. Týká se například asi 40 zákonů EU o policii a soudní spolupráci v trestních záležitostech.





Stovky oblastí a problémů zůstanou neřešeny. Británie bude brexit řešit dlouhá léta.











Podrobnosti v angličtině ZDE