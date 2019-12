Británie: Za volební porážku labouristů "může Tony Blair"

Bývalá poslankyně a spojenkyně Jeremyho Corbyna Laura Pidcocková je přesvědčena, že za mizerný volební výsledek strany může expremiér Tony Blair (ve funkci v letech 1997-2007 - BL). Napsala to poté, co prohrála v obvodě, který labouristé drželi od 50. let minulého století, informuje Benjamin Kentish.



Laura Pidcocková považovaná za Corbynovu následnici, než prohrála své poslanecké křeslo, tvrdí, že dědictví bývalého premiéra "visí na této straně jako mlýnský kámen". Podle Pidcockové voliči v jejím obvodu, kde ji porazili konzervativci, často hovořili o Blairovi jako o důvodu, proč pro ni osobně nebudou hlasovat. Pidcocková obhajovala většinu 8 792 hlasů ve volebním obvodě North East Durham, který její strana kontrolovala od 50. let, ale ztratila ji díky masivnímu přechodu voličů ke konzervativcům. Nejmenší většina držená labouristy za Blairových dob činila 13 443 hlasů. Tvít Pidcockové poté sdílel bývalý šéf jejího štábu Ben Sellers, který mj. tvrdí, že ačkoliv za Corbyna se strana dopustila omylů, "některé dlouhodobé příčiny naší porážky připadají na účet New Labour a Blaira". Podrobnosti v angličtině: ZDE

