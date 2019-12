Zlomí Trumpovi vaz impeachment, anebo prezidentské volby?

28. 12. 2019 / Daniel Veselý

Kvapem se blíží rok 2020, ve kterém se uskuteční událost klíčového významu mající potenciál rozhodnout o osudu lidstva. Tou jsou listopadové prezidentské volby ve Spojených státech. Obávám se, že neschopnost a intriky předáků Demokratické strany povedou k opětovné volební výhře gurua světových klimatických popíračů Donalda Trumpa, což prakticky představuje rozsudek smrti nad udržitelným životem na planetě. Už v červnu budeme znát jméno Trumpova vyzyvatele za Demokratickou stranu. Bude to nemastný neslaný Biden nemající příliš šancí porazit mazaného populistu a klauna v době, kdy populismus všeho ražení zažívá nebývalý rozkvět, anebo progresivní kandidát, tedy Bernie Sanders či s výhradami Elizabeth Warrenová? A co když demokraté veškerou energii vyplýtvají na politicky nepříliš efektivní impeachment, místo toho, aby nabídli voličům jasně artikulovaný program a inspirativní vizi - aniž by jako republikáni rozsévali pouze strach a nenávist?

Patřím mezi skeptiky, podle jejichž mínění je impeachment Donalda Trumpa značně nejistou sázkou, na niž by Demokratická strana vyplýtvala síly potřebné k vytvoření slibného volebního programu pro následující rok. Bezesporu, Donald Trump patří k nejzkorumpovanějším americkým prezidentům sahajícím k mafiánským nátlakům, přičemž jeho ukrajinský skandál, k němuž řada demokratů upíná veškeré naděje, je jen jedním z mnoha. Daleko závažnější Trumpovy zločiny globálního přesahu přitom nezřídka zůstávají opomenuty. Mám na mysli zejména Trumpovou vládou akcelerovanou klimatickou krizi a riziko jaderného konfliktu. Zvláště odsouzeníhodné je zacházení s imigranty: Trumpův Bílý dům v tomto roce zadržoval 70 tisíc migrantů mladších 18 let, včetně malých dětí, přičemž jen krátkodobá detence podle vyjádření odborníků může těmto jedincům způsobit psychologické trauma. Nicméně: podle aktuálního průzkumu veřejného mínění Gallupova ústavu podpora prezidenta Trumpa stoupá, zatímco podpora impeachmentu klesá.



Pokud by byla ústavní žaloba rozšířena o další a v podstatě mnohem závažnější zločiny než je ukrajinská záležitost, nebylo by od věci o ní alespoň uvažovat. Jenže ani obdobně vystavěný impeachment by neměl šanci v republikány ovládaném Senátu. Šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell moc dobře ví, že klaun Trump je pro republikány požehnáním z nebes, zvláště když jej milují nejbohatší korporace, jež americký prezident zahrnul daňovými úlevami a výjimkami ve výši 1,5 bilionu dolarů. Trump si takto korporátní Ameriku získal a zavázal - a ta udělá vše pro to, aby byl opět zvolen. A vzhledem k tomu, že americké volby nejsou ničím jiným než nehorázně předraženou šou, kde jsou peníze předpokladem volebního úspěchu, je nezbytné mít na své straně korporace a nejbohatší byznysmeny. Sám Trump je navíc ratingovou bonanzou pro všechny velké televize, o čemž jsme se ostatně přesvědčili už před třemi lety. Trumpova vláda mezitím nemajetným cíleně ubližuje, když téměř čtyři miliony Američanů hodlá připravit o potravinové lístky.

(Nejen) americká společnost je po příjmové stránce extrémně polarizovaná, zatímco propast mezi nejbohatšími a těmi, kdo mají hluboko do kapsy, se neustále rozšiřuje. To je vždy plodná půda pro demagogy a přívržence sekernických řešení, kdy se jakékoliv neúspěchy, ať už reálné nebo imaginární, hodí na krk obětním beránkům – imigrantům, muslimům, LGBT - kdokoliv se namane, aby se paranoidní bílá křesťanská společnost rituálně očistila.



Populistického tlučhubu Trumpa může porazit pouze Bernie Sanders (ani demokratičtí insideři už nyní nevylučují Bernieho nominaci) nebo Elizabeth Warrenová, nikoliv spící panák, plagiátor a lenoch Joe Biden nebo miliardářská atrapa Mike Bloomberg. Ale i kdyby souhrou náhod nakonec proti Trumpovi stanul Bernie Sanders, bude to mít nesmírně težké, neboť na silnou opozici naráží i uvnitř Demokratické strany. Jisté paralely s Corbynovými labouristy by se tu našly. Koneckonců sami demokraté by se měli poučit z volebního debaklu labouristů a vsadit na jedno silné téma, kupříkladu na veřejné zdravotnictví a klimatickou krizi.