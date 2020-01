Reuters: Babiš v roce 2020 povolí vyšší rozpočtový deficit, jestliže se prohloubí stagnace české ekonomiky

2. 1. 2020

Česká vláda by mohla dovolit nárůst českého státního deficitu v roce 2020 nad hranici 40 miliard Kč s cílem podpořit investice, pokud se prohloubí stagnace české ekonomiky, řekl Andrej Babiš ve středu v České televizi, informuje Reuters.České ministerstvo financí předpovídá zpomalení růstu české ekonomiky z 2,5 procenta, jichž dosáhla v roce 2020, na pouhá 2 procenta.Česká ekonomika si udržovala dosud růst především v důsledku silné domácí spotřeby, ale očekává se, že v roce 2020 bude do určité míry stagnovat, v důsledku slabosti v zahraničí a poklesu vývozu do Německa. ČR se považuje v posledních letech za jednu z fiskálně nejúspěšnějších ekonomik, ale nárůst výdajů za Babišovy vlády mnoho ekonomů kritizuje, že neponechává manévrovací prostor pro ekonomickou stagnaci.Koncem listopadu měl rozpočet ČR deficit 38,6 miliard Kč, byl dosud nejvyšší za 11 měsíců od roku 2014.Podrobnosti v angličtině ZDE