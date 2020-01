France 24: Mešita v ČR byla zvandalizována výhrůžkami smrtí muslimům

5. 1. 2020

Czech mosque vandalised with death threats https://t.co/Ntfdlt7zAl — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) January 5, 2020

France 24 informuje o zvandalizování mešity v Brně nápisem vyhrožujícím muslimům smrtí. Upozorňuje, že případ začala vyšetřovat Policie ČR a že pachatel může být odsouzen až na rok do vězení.



"Bereme to vážně jako přímou hrozbu, není to anonymní výrok na internetu," řekl Muneeb Hassan Alrawi, šéf Střediska českých muslimských komunit. "Musíme to také vidět ve světle útoků na mešity po celém světě a v kontextu utlačitelské nálady a atmosféry v České republice," dodal.



Uprchlická vlna, která vyvrcholila v roce 2015, vyvolala v České republice protimuslimské nálady, i když je domovem jen pro velmi malý počet uprchlíků. Oficiální počet muslimů žijících v ČR je 3358, připomíná France 24.