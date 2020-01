Rok 2020 - rokem změny v Polsku? Zatím však absurdita pokračuje

Mezitím v Absurdistánu 114:

7. 1. 2020 / Tomasz Oryński

V zemi, kde jsou všichni zvyklí na to, že katolická církev takové případy zametá pod koberec, se to dostalo do palcových titulků. Někteří vtipálci sice tvrdí, že se to stalo jen proto, protože si ten kněz dovolil obtěžovat jedno z dětí místního biskupa, ale já pevně doufám, že je to znamení změny.



Bohužel to nejsou jen kněží, kteří zraňují malé děti. Poté, co strana Právo a spravedlnost převzala v Polsku školství, škola nyní zanechává na nové generace psychické jizvy. A to ani nemluvím o té nové módě děsit děti inscenovanými teroristickými útoky ( o tom jsme už v tomto seriálu psali ). Je to celý ten nápad ohledně "nového vlasteneckého vzdělávání".











Mezitím se soudci nevzdávají: soudce z Olsztynu, který vyhrál při svém odvolání proti tomu, že ho ministr spravedlnosti Ziobro suspendoval za to, že soudce dodržoval verdit Evropského soudního dvora a požadoval, aby vláda soudu poskytla určité dokumenty, jichž je zapotřebí, aby se určilo, zda jisté aspekty "soudních reforem" jsou legální, se vrátil do práce a okamžitě si povolal jednu zaměstnankyni ministerstva spravedlnosti, aby vysvětlila, proč tyto dokumenty nedodala, přestože jí verdikt nejvyššího administrativního soudu nařídil, aby to učinila. Avšak i když zvítězil v jedné bitvě, zdaleka ještě nevyhrál válku - nové soudní "reformy" jsou tak zmatené, že ani není jisté, zda tento soudce má i nadále právo vykonávat funkci soudce...





A není divu, neboť nový zákon je špatně napsaný. Metoda parlamentní práce, kterou do parlamentu přinesla strana Právo a spravedlnost, způsobila, že je téměř nemožné vytvořit funkční zákon. Návrhy na nové zákony už nejsou podrobovány veřejným konzultacím a jsou přímo předkládány parlamentním výborům, které fungují jen jako razítkovací instituce.







Pozn. red. V této souvislosti je zajímavé, že např. britský parlament má předpis, že po odmítnutí hlasování nemůže být tentýž zákon či tatáž rezoluce beze změny parlamentu předložena znovu.)

Pokud má strana Právo a spravedlnost většinu, může protlačit parlamentem všechno, a i když se jim to nepodaří, prostě nařídí opakování hlasování do té doby, než poslanci zákon schválí. .)









O opravách se často jak J.V. Stalin - strašně ráda pracuje v noci, čímž je to ještě obtížnější pro opoziční poslance pracovat efetivně - protože kdo má energii bedlivě kontrolovat další dokument ve čtyři hodiny ráno? Pro poslance strany Právo a spravedlnost to není problém, těm je to jedno, ti se jen nahrnou do sněmovny ve chvíli, kdy začíná hlasování, a hlasují podle stranických direktiv.



Opoziční poslanci žádný takový luxus nemají - bez ohledu na to, zda je to ve výborech, anebo během plenárního zasedání, musejí být pořád připraveni na neočekávané hlasování. Strana Právo a spravedlnost to používá jako taktiku - jejich předsedové neočekávaně ohlašují, že se bude hlasovat o změně agendy zasedání, s cílem zajistit, aby počet přítomných poslanců strany PiS zajistil její vítězství. Někdy dokonce pořádají hlasování tak rychle, že opoziční poslanci, kteří stojí frontu na své projevy,

A tak v dnešním polském parlamentě probíhá většina věcí líně a pomalu, ale ty, které považuje strana Právo a spravedlnost za důležité, jsou prosazovány brutální silnou bez ohledu na práva opozičních poslanců (a zaměstnanců parlamentu, protože i ti jsou nuceni pracovat pozdě v noci, což vyvolává znepokojení, zda jsou jejich zaměstnnanecká práva řádně dodržována). Jako nový zákon o soudcích, který byl protlačen v rekordním čase téměř bez povolení jakékoliv debaty (předseda parlamentního výboru - samozřejmě ze strany Právo a spravedlnost - rozhodl, že všechny strany si budou muset určit jediného poslance, který za ně bude mluvit, a to jen každý po dobu 60 vteřin).









Ten zákon nyní bude předložen plenárnímu zasetání. Stejně, jak byl

Největším problémem s vládou strany Právo a spravedlnost je to, že věci, které se donedávna považovaly za nepřijatelné, se nyní jaksi staly "normální". Což je jednoduché, ale bude daleko obtížnější se znovu vrátit k civilizovaným normám. Konec konců, mnoho Poláků je proti věcem, které považují za "normální", a jimi mohou být dokonce i poslanci.

Zákon je jasně zaměřen proti protiloveckým aktivistům, kteří vynikajícím způsobem dokumentují všechny nepravidelnosti (také dokázali, navzdory vládní propagandě, že virus africké horečky prasat šíří především sami lovci, protože nedodržují kontaminační režim, když převážejí zvířata, která zastřelili - více o tom ZDE ). Avšak ten zákon může také poškodit obyčejné občany, kteří si vyjdou do lesa na procházku nebo jdou tam na houby a - aniž by si toho byli vědomi, octnou se v situaci, kdy "bránili lovu" - což je nyní trestné i uvězněním. Jinými slovy, veřejné lesy v Polsku se nyní mají stát soukromým hřištěm pro členy lovecké lobby.Největším problémem s vládou strany Právo a spravedlnost je to, že věci, které se donedávna považovaly za nepřijatelné, se nyní jaksi staly "normální". Což je jednoduché, ale bude daleko obtížnější se znovu vrátit k civilizovaným normám. Konec konců, mnoho Poláků je proti věcem, které považují za "normální", a jimi mohou být dokonce i poslanci.