Evropský parlament vyjadřuje znepokojení nad osudem 3,3 milionů občanů EU v Británii

8. 1. 2020

Foto: Občané EU demonstrující v Británii



Poté, co člen britské vlády pohrozil, že když občan Evropské unie nyní žijící v Británii nezažádá o povolení k pobytu, bude z Británie deportován, Evropský parlament se chystá vyjádřit "vážné znepokojení" nad osudem 3,3 milionů evropských občanů žijících v Británii.



Parlamentní rezoluce konstatuje:

Tytéž obavy vyjádřil britské vládě hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier.





Zatím byly "registrováno" či "předregistrováno" asi 2 miliony občanů EU žijících v Británii.

Ovšem před referendem o brexitu tvrdili brexitéři, že odchod Británie z EU nebude znamenat pro občany EU tam žijící žádné změny a že se nebudou muset registrovat.



- Bez "hmotného dokumentu", potvrzujícího občanům EU právo na pobyt v Británii po ukončení přechodného období dne 1. ledna 2021 vzniká zvýšené "riziko diskriminace proti občanům evropské sedmadvacítky zaměstnavateli či pronajímateli domů a bytů, kteří nebudou chtít podstupovat nové administrativní břemeno verifikace žadatele o práci či pronajímatele bytu na internetu, zda má právo pobytu v Británii".- Problémem je omezená pomoc, nabízená pro registraci "starším a zranitelným" občanům, včetně těch, které mají problém s používáním digitálních aplikací.- Procedura žádosti o povolení k pobytu pro v Británii žijící občany EU by měla být zrušena, protože tito občané by měli mít automatické právo žít a pracovat v Británii.- Johnson musí revidovat dohodu o odchodu Británie z EU a musí do ní včlenit nezávislý kontrolní úřad, který bude dohlížet na chování britských úřadů vůči občanům Evropské unie.Míra volného pohybu pro občany EU mezi Británií a Evropskou unií po brexitu musí být faktorem pro rozhodování o spolupráci v ostatních oblastech.Podrobnosti v angličtině ZDE