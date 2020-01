Pokud nepřijde ke slovu diplomacie, riziko konfrontace nezmizí

Nic moc – jestli vůbec něco – nového v Trumpově projevu. Tu nejdůležitější věc ale Trump NEŘEKL - co Spojené státy udělají: Podstoupí další vojenskou akci.

Írán ustoupil.

A Trump ustoupil.

Ale pokud se ke slovu nedostane skutečná diplomacie, riziko konfrontace jen tak nezmizí, píše na Twitteru analytik Twita Parsi.

Not much - if anything - new in Trump's message. The most important thing is what he DIDN'T say the US would do: Take further military action.



Iran stood down.

And Trump stood down.



But unless real diplomacy begins, the risk for confrontation will not dissipate for real.