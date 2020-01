Sestřelili Íránci ukrajinské dopravní letadlo omylem?

8. 1. 2020

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020





Americká dopravní letadla a letadla jiných leteckých společností se vyhýbají letům skrze íránský letový prostor z obavy, že by mohla být omylem zaměněna za vojenská letadla. Íránské úřady tvrdí, že příčinou havárie ukrajinského letadla byly zřejmě "technické" problémy.Ukrajinské velvyslanectví v Teheránu s tím nejprve souhlasilo, avšak později svůj výrok na twitteru, vylučující terorismus, bez vysvětlení vymazalo. Vyvolává to otázky, zda se nyní zkoumají i další možnosti, například že by ukrajinské dopravní letadlo sestřelila raketa. Iránský generál Abolfazl Shekarchi, mluvčí íránské armády, tuto spekulaci označil za "psychologickou válku" odpůrců íránské vlády.Ukrajinské velvyslanectví uvedlo, že havárii vyšetřuje komise a že "jakákoliv prohlášení o příčinách havárie před rozhodnutím komise jsou neoficiální".Na videu, zveřejněném na Twitteru, je zaznamenáno, že letadlo hořelo už ve vzduchu. Guzzetti, bývalý šéf amerického úřadu pro vyšetřování leteckých nehod, uvedl, že z informací, které jsou k dispozici veřejně, vyplývá, že letadlo bylo sestřeleno záměrně."Podle mě to má všechny rysy úmyslného činu. Nevím, zda to byla bomba či raketa či zápalné zařízení," řekl.Pokud je výše uvedené video autentické, "nedovedu si představit selhání, které by vyvolalo tak obrovský požár," řekl.Kdyby například začal hořet motor, trvalo by to dlouhou dobu, než "by bylo celé letadlo pohlceno v plamenech," řekl Guzzetti, který pracoval po dobu 18 let v americké Státná radě pro bezpečnost dopravy, než začal pracoval pro americký federální úřad vyšetřující letecké havárie.To, že letadlo náhle přestalo vysílat data o průběhu letu také znamená, že došlo "k náhlé katastrofické události, která okamžitě způsobila selhání dodávky elektrického proudu po celém letadle", řekl.Todd Curtis, odborník na bezpečnost letecké dopravy z internetového serveru AirSafe.com a bývalý bezpečnostní inženýr firmy Boeing, který se podílel na vyšetřování leteckých nehod, konstatoval, že ze zveřejněného videa a z fotografií místa havárie vyplývá, že se letadlo rozpadlo ještě ve vzduchu."Vzorec trosek na zemi odpovídá tomu, že letadlo se rozpadlo dříve, než dopadlo na zem. Neviděl jsem žádný velký ústřední kráter."To znamená, že k havárii zřejmě došlo v důsledku rozpadu letadla ve vzduchu, v důsledku exploze ve vzduchu, v důsledku rozpadu struktury letadla, v důsledku externího útoku anebo v důsledku celkové havárie systému letadla, řekl Curtis.Šéf íránského Úřady pro civilní letectví Ali Abezdadeh uvedl, že Írán neodešle černou skříňku letadla do USA a že vyšetřování havárie bude provádět Írán. Jak záznamník průběhu letu i záznamník rozhovorů v pilotní kabině byly nalezeny, ale záznamník rozhovorů v pilotní kabině byl vážně poškozen. Nicméně je možné z něho získat rozhovory pilotůUkrajinské aerolinie koupily tento Boeing jako nový a jeho první let byl v červnu 2016. Poslední běžná technická prohlídka byla v pondělí.Tisíce letadel Boeing 737-800 létají po celém světě už déle než dvacet let. Avšak toto letadlo několikrát havarovalo. V roce 2018 při havárii na Papua New Guniea zahynulo 47 lidí, v Dubaji r. 2016 zahynulo 62 osob a v roce 2010 v Etiopii zahynulo 90 osob. V poslední době byly u některých těchto letadel nalezeny praskliny na křídlech.Podrobnosti v angličtině ZDE