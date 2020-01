Otázka svědomí

7. 1. 2020 / Marie H Kurfiřtová

Do značné míry je tohle všechno spojeno s tématem pečlivě zdokumentované monografie Karen von Kunesové. Její knížka se soustřeďuje na "kauzu Kundera" - na policejní zprávu z března 1950, která vyšla najevo v roce 2008 a která byla interpretována jednostranně: Kundera udal jednu osobu, která pak byla prohlášena za nepřítele komunistického Československa a odsouzena na nucené práce v jednom z nechvalně známých komunistických vězení. Kundera tu policejní zprávu popřel; avšak profesorka von Kunesová studuje jeho nezvykle fascinující zamotání do té události, k níž došlo v roce 1950. Von Kunesová dokazuje svým výzkumem archivních dokumentů z daného období a svou analýzou Kunderových románů a her, že tehdy dvacetiletý Milan Kundera informoval policii o existenci kufru, který na studentskou kolej přenesl známý studentky, která bydlela na té koleji, za niž byl tehdy Kundera odpovědný. Jeho povinností bylo informovat o čemkoliv nezvyklém.

Von Kunesová používá interdisciplinární analýzu a přistupuje k svému tématu z různých úhlů pohledu - nejen z hlediska literárních a psychologických teorií, ale také s okem detektiva a na základě celé řady osobních pohovorů. Podařilo se jí učinit pozoruhodný objev: krátká epizoda, během níž Kundera upozornil na kufr pražskou policii, zahájila Kunderovu kariéru velmi produktivního spisovatele. Všem Kunderovým dílům přitom dominují témata náhody, zrady, viny a smrti - kufr se stal zlověstným symbolem, který ovlivnil celou jeho spisovatelskou kariéru a objevuje se ve všech jeho fikčních dílech, v jejichž důsledku se stal mezinárodně známým autorem.







A nejen to. Pokud jeho texty čteme a analyzujeme pozorně (čteme-li "mezi řádky" tak, jak se to běžně praktikovalo za komunismu) zjistíme, že Milan Kundera nepřímo (prostřednictvím svých postav) hovoří o své účasti na udání z roku 1950, a postupně, krok za krokem, ukazuje čtenáři, jak a proč k tomu došlo. Také vysvětluje svým čtenářům, proč veřejně popře svůj podíl na této epizodě (což učinil, když byl v té věci v roce 2008 interviewován) a proč popře, že znal (tvrdil. že si na ně nepamatuje) ostatní účastníky těchto událostí. Lze říci, že von Kunesová interpretuje Kunderovy romány a jeho dramata ve světle jeho etického selhání, vzhledem k tomu, že tyto osudové události zůstaly nažvdy otištěny v jeho podvědomí a staly se jeho motorem. Monografie von Kunesové tak obsahuje klíčové svědectví a vrhá nové světlo na interpretaci celého Kunderova literárního kánonu. To, že se na této události podílel, je nesporné - jak by se to mohl projevovat v jeho románech, kdyby o ničem nevěděl?

Ve své jasně napsané a podrobné akademické prácipoukazuje profesorka Karen von Kunes, působící na Yale University, na to, že někteří kritikové, jako například Brian Ward a Adam Thirwell, jsou zmateni tím, že Kundera "odmítá svou totožnost exulanta". Jednou z jejich teorií je, že tento mezinárodně proslavený spisovatel nechtěl ze statutu disidenta těžit. Avšak jejich pokusy objasnit, proč Kundera odmítá svou totožnost disidenta, se rozložily v den, kdy Věra Kunderová - loajální manželka a literární agent Milana Kundery - vyjádřila svůj odpor vůči disidentům. V interview, který s ní vyšel v časopisev listopadu 2019, tvrdí Kunderová, že disidenti, kteří se po sametové revoluci v roce 1989 dostali k moci, nenáviděli jejího manžela už před revolucí, protože se obávali, že Kunderova mezinárodní sláva (větší než sláva Václava Havla) by z něho udělala vůdce antikomunistické opozice. Identifikovala nenávist disidentů jako viníka, který zabránil jejímu manželovi, i jí samotné, vrátit se do vlasti.Karen von Kunesová, autorka mnoha publikací, také nepotřebuje představovat. Vyučuje na Yale University o Kunderových románech déle než 20 let a ve své práci využívá svých hlubokých znalostí o celém Kunderově díle. Její přímá zkušenost z toho, že vyrostla za komunistické éry, ji umožňuje mistrovsky vylíčit složitou psychologii politického klimatu, v němž veřejné osobnosti i obyčejní lidé spolupracovali s policií, buď ze strachu, z žárlivosti, z touhy po pomstě nebo za osobní výhody. Ta doba byla brutální a mnoho Čechů se pokusilo o útěk. Mnohým se to také podařilo.Pan a paní Kunderovi oba před několika měsíci znovu získali české občanství. Ve svém nedávném interview označila paní Kunderová emigraci z Československa za hloupý omyl a v rozporu s názory svého muže zdůraznila, že v roce 2008 (jakmile vyšel článek o udání, jehož se Kundera dopustil) si poprvé uvědomila, že se nikdy nebudou moci vrátit. Zároveň si také uvědomila, jak strašně se jí stýská po rodné zemi. Vyjádřila to v dnešní době politické korektnosti odvážnou metaforou: "Mám pocit, že jsem otrokem na plantáži, který se ve svých nočních snech vrací do své vlasti," a svůj výrok uzavřela verši českého nacionalistického básníka Viktora Dyka o vlasti: ""Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš." Nadto konstatovala, že udání z roku 2008 zničilo zdraví jejího manžela a že se mu za to nikdo dosud neomluvil.Je nepravděpodobné, že by se kdy někdo za to omluvil. Máme-li pochopit proč, je nutno si přečíst výbornou knihu Karen von Kunesové (a "nepřeskočit ani jedinou řádku" - abychom použili Kunderovy rétoriky). Její kniha totiž obsahuje většinu odpovědí. Profesorka von Kunesová nečiní žádné definitivní soudy ani v Kunderově duchu nedělá konečné závěry. To samo o sobě vyvolává mnoho zajímavých otázek, které si musí čtenář zodpovědět sám. Zdůrazňuje, že cílem její monografie není umenšovat Kunderovu pověst, ale odhalit jeho literárního génia a jeho hluboké porozumění lidským interakcím. S hravostí vyjadřuje své sympatie pro Kunderu, když poznamenává, že "Bez ohledu na to, kolik náhod hraje roli v Kunderově díle, není náhodné, že se stal na mezinárodním jevišti jedním z největších spisovatelů." Její narativ jednak věrně analyzuje historické důkazy a jednak interpretuje Kunderovy romány způsobem, který poukazuje na to, jak jsou brilantní. Její porozumění Kunderově psychologii je pozoruhodné: její kniha nabízí inovativní způsoby čtení a interpretace Milana Kundery a možná obsahuje tajný klíč k porozumění mysli tohoto samotářského spisovatele.Monografie Karen von Kunesové je poutavou vědeckou publikací, která zasahuje do oborů literární kritiky, filozofie, psychologie i historie. Na rozdíl od některých akademických publikací, které bývají suchopárné, von Kunesová překvapuje jasností prezentace a napínavým a přístupným stylem, který může být potěšením pro každého čtenáře. Svou mongrafií dokázala profesorka von Kunesová něco, co se nikdo neodvážil vidět či přiznat. Kdo chce porozumět Kunderovu složitému géniu, musí si přečíst monografii Karen von Kunesové