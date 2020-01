Globální oteplování: Teplota oceánů dosáhla rekordní výšky, klimatická krize akceleruje

14. 1. 2020

V roce 2019 dosáhlo teplo světových oceánů dosud nejvyšší, rekordní intenzity. Dokazuje to, že se oteplování planety Země zrychluje.Světové oceány jsou nejjasnějším měřítkem klimatické krize, protože pohlcují více než 90 procent tepla, zachyceného skleníkovými plyny a emitovaného pálením fosilních paliv, likvidací lesů a další lidskou činností.Z nové analýzy vyplývá, že posledních pět let je pět nejteplejších let zaznamenaných v oceánech a posledních deset let je také dosud nejteplejších deset let. Množství tepla přidávaného do oceánů je totéž, kolik tepla by vzniklo, kdyby všichni obyvatelé planety měli trvale ve dne v noci zapnutou 100 mikrovlnných troub.Teplejší oceány vyvolávají vážnější bouře a narušují vodní cyklus, což znamená více povodní, sucha a divokých lesních požárů, stejně jako nezadržitelné stoupání hladiny oceánů.Podrobnosti v angličtině ZDE