Klimatická krize: Rok 2019 byl druhým nejteplejším od doby, co se to začalo zaznamenávat

15. 1. 2020

Nejteplejším rokem byl rok 2016, protože v tom roce došlo k zvýšení teploty v důsledku tzv. jevu El Niño.K dispozici jsou nová data průměrné globální teploty vzduchu při povrchu Zeměkoule. Více než 90 procent tepla zachyceného v důsledku emisí skleníkových plynů vypouštěných člověkem absorbují oceány a v pondělí vědci informovali, že rok 2019 byl nejteplejším rokem v mořích od doby, kdy se to začalo zaznamenávat, a označili to za "děsivou zprávu".Průměrná teplota v roce 2019 byla o 1,1 stupňů Celsia vyšší než průměr z let 1850-1900, než bylo zahájeno rozsáhlé spalování fosilních paliv. Světoví vědci varují, že globální oteplení nad 1,5 stupnů Celsia podstatně zhorší extremní počasí a utrpení pro stamilionuy lidí.Globální analýza rizik Světového hospodářského fóra pro nadcházející desetiletí, také zveřejněná ve středu, zjistila, že pět nejvýznamnějších nebezpečí je ekologických: extremní počasí, neschopnoste se připravit na klimatickou změnu a zničení přírody."Poslední desetiletí bylo daleko nejteplejším desetiletím od doby, kdy se to začalo zaznamenávat, a je to první desetiletí, které bylo o více než 1 stupeň Celsia teplejší než teplota koncem 19. století," řekl Gavin Schmidt z Goddardova institutu NASA pro vesmírná studia."Důležitá je totalita důkazů z mnoha druhu nejrůznějších dat, že se Země otepluje, že to způsobuje lidská činnost a že dopady cítíme jasně," dodal. "To, co říkám, může znít tak trochu jako prasklá deska, ale je to bubnování antropocénu."Podrobnosti v angličtině ZDE