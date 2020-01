Těsně před zahájením procesu s Trumpem výrazně zhoršil jeho postavení svým televizním vystoupením Lev Parnas

17. 1. 2020



Američan ruského původu Lev Parnas je nejnovější obskurní figurou, která se náhle octla v ohnisku impeachmentu Donalda Trumpa.



Lev Parnas byl blízkým spolupracovníkem Trumpova osobního právníka Rudyho Giulianiho. Ve středu dramatickým způsobem svědčil v americké televizi, že Trump osobně řídil úsilí donutit Ukrajinu, aby zdiskreditovala jeho politického soupeře Joea Bidena.



"Prezident Trump věděl přesně, co se děje," řekl Lev Parnas v televizním rozhovoru s moderátorkou Rachel Maddow ve středu v televizi MSNBC. "Věděl o všem, co jsem dělal... Nedělal jsem vůbec nic bez souhlasu Rudyho Giulianiho či prezidenta Trumpa."



Interview se vysílal právě v době, kdy Sněmovna reprezentantů přenášela dokumentaci k impeachmentu do Senátu.





Parnas, který se narodil v Sovětském svazu r. 1972, žije v USA od svých tří let. Byl součástí Trumpovy předvolební kampaně. a loni v říjnu byl s kolegou zatčen, když se pokusili uprchnout z USA. Byli obžalováni z finančních podvodů spáchaných během Trumpovy předvolební kampaně.



Američtí prokurátoři je obviňují, že Parnas a jeho kolegové zorganizovali obrovské finanční dary mnoha milionů dolarů Trupově kampani z Ruska.



Trump tvrdí, že Parnase vůbec nezná. Avšak existují četné fotografie, na nichž je Trump s Parnasem, a četné fotografie Parnase ve společnosti Donalda Trumpa Juniora, dcery Ivanky a jejího manžela Jareda Kushnera.



Je problémem, že Lev Parnas je podvodník? Na to se v Channel 4 News ve čtvrtek večer zeptali Davida Fruma, bývalého autora projevů George W. Bushe. https://www.channel4.com/news/trump-impeachment-everything-lev-parnas-said-is-backed-up-by-contemporaneous-evidence-claims-david-frum David Frum přiznal, že to problémem může být, jenže všichni spolupracovníci Donalda Trumpa jsou kriminálníci a podvodníci, takže kdyby se jim nenaslouchalo, nebyl by nikdo, kdo byl svědkem Trumpova chování, kdo by o tom mohl svědčit.





Podrobnosti v angličtině ZDE

