Bezpečnostní riziko je Hamáček

20. 1. 2020 / Boris Cvek

Jestli je ovšem něco bezpečnostní riziko, tak to, že máme ministerstvo vnitra, které neumí rozlišit mezi konkrétními lidmi, konkrétními Afghánci a Pákistánci, a naopak vysílá do společnosti rasistická moudra mimo jakoukoli bezpečnostní realitu. Od této chvíle může kdejaký nácek v ČR tvrdit, že studenti na českých univerzitách, kteří jsou mužského pohlaví a jsou původem z Pákistánu nebo Afghánistánu, jsou bezpečnostním rizikem.

Jan Hamáček, ministr vnitra a současně předseda České strany sociálně demokratické, jen pokračuje v dědictví svého předchůdce Milana Chovance, tehdy ministra vnitra a statutárního místopředsedy téže strany, když odmítá přijmout z Řecka byť jednoho jediného uprchlíka. Zdůvodňuje to tím, že osmnáctiletí Afghánci či Pákistánci jsou bezpečnostní riziko.

Co se pak asi může stát? A skončí to u Pákistánců a Afghánců? Kdekdo nebílé barvy pleti a mladšího věku se pro širokou veřejnost může stát nebezpečným „mladým Afgháncem“. České univerzity přitom potřebují mladé zahraniční vědce a studenty, často právě barevné, protože v USA, Británii, Francii, Německu jsou univerzity barevné. Jakou zprávou je pro tyto lidi, že ministr vnitra České republiky vykládá v médiích, že mladí Afghánci a Pákistánci jsou bezpečnostním rizikem?

Hamáček, ministr vnitra a údajný sociální demokrat, potvrzuje společnosti nesmysly, které tu náckové šíří už velmi dlouho: mladí muži z muslimských zemí jsou nebezpeční, protože mají touhu po sexu a vrozenou agresivitu. Že Pákistánců je plná Británie a že první český terorista po tzv. uprchlické krizi je starý bílý muž, kterému vymyli mozek právě náckové, to sociálního demokrata Hamáčka nezajímá. Podívejme se do Řecka: tam je těch mladých Afghánců a Pákistánců mnoho – co hrozného tam vlastně udělali? Jediný problém Řecka je ten, že mu nechtějí země jako ČR pomoci od počtu uprchlíků. Problém je v počtu, nikoli v původu, národnosti, věku.

Stále nechápu, oč sociálním demokratům jde. Kdyby pomocí své fašistické rétoriky stoupali zpátky na těch Sobotkových bídných 20% ze sněmovních voleb 2013, tak bych si odplivl, ale asi bych měl ponětí o tom, proč to dělají. Ale Chovanec a Sobotka tu stranu přivedli na necelých 8% - a od té doby spíše klesá. Hašek a Škromach, kteří vsadili na protiuprchlickou rétoriku, z politiky vypadli. Kam až čeští sociální demokraté klesnou? Až budou na dvou procentech, budou vykládat o tom, že Židé patří do plynu? Čím se vlastně chtějí vymezit proti Babišovi? Tím, že se z nich stanou náckové?