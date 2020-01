Cesta do hlubin české sociální demokracie

23. 1. 2020 / Boris Cvek

Pan Křeček, sociální demokrat a vážný kandidát na ombudsmana, se nechal v rozhovoru pro DVTV slyšet, že Romové mají svá práva hájit sami, zatímco on se chce zabývat právy většiny. Většina má tedy menší schopnost hájit svá práva než Romové, že potřebuje pana Křečka? A kdo je vlastně ta většina? Jsou to jen bílí, může to být třeba i bílý homosexuál nebo nevidomý?

Ale vezměme si slova pana Křečka, abychom je ukázali v plné kráse dějin levice, jak by zněla v 19. století. Například: dělníci ať se starají o svá práva sami, já se budu věnovat právům kapitalistů. Nebo: otroci ať se starají o svá práva sami, mně zajímají práva otrokářů. Nebo také: ženy ať se starají o svá práva samy, já se zasadím o práva mužů.



Naprosto šokující pro mne bylo, ale dávající dobrý smysl v kontextu celkové politiky sociální demokracie od dob Sobotkovy vlády, kdy pan ministr vnitra Chovanec bojoval za změnu Ústavy ve prospěch majitelů zbraní a proti přijímání uprchlíků, když se na Facebooku Matěje Hollana objevilo svědectví ze setkání s paní ministryní práce a sociálních věcí paní Maláčovou, kterou jsem ještě nedávno považoval za autentickou západní levicovou političku. Cituji:

Paní ministryně: Potřebuju být tvrdá na chudé, protože to přinese politické body, musíme jako sociální demokracie jít za naším elektorátem.

Pan Hollan: Ale paní ministryně, proti tomu – přece – bude muset bojovat nevládní sektor. Proti tomu musí vystoupit zástupci sociálních služeb. My o ty lidi pečujeme, už dnes jsou podmínky k tomu, aby se lidi na okraji dařilo vracet zpátky do společnosti, nic moc, tímto chystaným sloučením dávek to ještě poškodíte. My budeme muset hlasitě vystupovat proti…

Paní ministryně: MÝM CÍLEM JE, ABY PROTI MNĚ PLATFORMA PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A ČLOVĚK V TÍSNI BOJOVALI. TO MĚ BUDE POSILOVAT.“

Boris Cvek: OK, teď to konečně dává všechno smysl. Sociální demokracie žije v iluzi, že její voliči jsou fašisti, tak hnědne. Jenže od té doby, co s tím za Chovance začala, klesla z 20 % na 8 % a klesá dál. Své voliče přitom ztratila v době, kdy došlo na jaře 2017 k odvolávání pana Babiše z postu ministra financí. Oni neodešli k Babišovi kvůli tomu, že ho považují za fašistu, ale proto, že ho považují za silného a schopného je ochránit před pravicí. Kdyby chtěli odejít k fašistovi, tak by vyhrál sněmovní volby 2017 Okamura.

Jenže sociální demokraté z nějakého důvodu (a myslím si, že jim je to opravdu mentálně blízké) stále opakují přístup, který je absolutně v rozporu s levicovou tradicí a zároveň nepřináší žádné body. A znovu, znovu, znovu. Možná její bývalí voliči, pokud jim není přímo na blití z toho fašismu, cítí tu idiocii a slabost, a proto zůstávají u Babiše. Vzít mu je může jen někdo, kdo ukáže sílu, sebedůvěru, autentické přesvědčení být opakem pravice.