Ruská letadla zmasakrovala devět lidí

A horrific massacre killed nine people from one family after Russian warplanes attacked their house in #KafarTaal west of #Aleppo this morning. The is how Russian warplanes start the day in #Syria pic.twitter.com/QnQVypyQ1O

Při děsivém masakru, který spáchala ruská letadla, se v úterý dopoledne stal terčem jejích leteckých úderů dům jedné rodiny v západním Aleppu.



Po dni všeobecné tragédie a vyčerpávající práce při záchranných operacích ukončil náš tým své operace v Kafar Noranu v Aleppu. Byly vyhrabány mrtvoly deseti lidí, včetně čtyř dětí, poté, co byly pohřbeny v troskách svého domu po ruských leteckých náletech.



After a day of widespread tragedy and exhausting work in rescue operations, our teams ended their operations in #KafarNoran in #Aleppo. The bodies of 10 people, including 4 children, were retrieved after they were buried under the rubble of their house by Russian airstrikes. pic.twitter.com/WOVh6WpUBx