Boris Johnson schválil firmu Huawei pro systém 5G pro její "vedlejší prvky"

28. 1. 2020





Britská vláda označila čínskou firmu Huawei za "vysoce riskantního obchodníka", ale dává jí možnost vyrobit "vedlejší prvky" britské sítě 5G. Firma Huawei nebude mít přístup k "jádru" sítě 5G a nebude smět fungovat na citlivých místech, jako jsou jaderná a vojenská zařízaní, a její podíl na trhu bude omezen na 35 procent. Britská vláda ale "nemá v důledku selhání trhu" možnost použít místo Huawei někoho jiného. Zákaz firmy Huawei by zdržel uvedení do provozu sítě 5G o tři roky a ohrozilo by to hospodářský růst.