Davos nepochopil, že technologie nepředstavuje zázračné řešení klimatické krize

29. 1. 2020

Vlády nyní musejí prosadit legislativu, která motivuje k přechodu na bezuhlíkové ekonomiky, místo aby spoléhaly na technologie, které nikdy nevzniknou, varuje Trisha De Borchgraveová.

Letošní výroční setkání Světového ekonomického fóra v Davosu bylo minulý týden zahájeno s opatrným optimismem. Koneckonců globální ekonomika si vede dobře: Obecně panuje nízká nezaměstnanost, nízké úrokové sazby a inflace; došlo k pokroku v čínsko-americké obchodní válce; a také k určitému rozhodnutí ohledně brexitu.

Avšak strach o budoucnost planety rychle na tyto světlé vyhlídky vrhl stín. Všechna ostatní rizika ohrožující globální stabilitu - příjmová nerovnost, masová migrace, konflikty - byly přebity obavou, že vlády a firmy jsou nedostatečně odhodlány k boji s klimatickou krizí.

Vystupující v Davosu předložili působivé vizuály ukazující, jak vzestup mořské hladiny povede ke zmizení velkých částí Šanghaje a Floridy; bývalý viceprezident Al Gore konferenci varoval, že pokud budeme pokračovat na současné úrovni spotřeby, v roce 2050 bude v oceánech více plastů než ryb. Mezitím Greta Thunbergová seděla neústupně na pódiu se zářivostí mystika.

Manifestem Davosu v roce 2020 se stal "kapitalismus se zapojením zúčastněných stran" (stakeholder capitalism), model, v němž korporace mají povinnost překračující zájmy jejich akcionářů - vůči společnosti jako celku. Jak ale odhaluje rostoucí tlak finančního sektoru, ředitelé mají problém pokročit ke smysluplným cílům v oblasti environmentální, sociální a vládní. Někteří z lídrů byznysu akceptovali potřebu konkrétní vládní akce jako dotování obnovitelných zdrojů, zdanění uhlíkových emisí a regulaci technologického sektoru; jiní se přidali k lídrům občanské společnosti, aby prosazovali nové hranice udržitelnosti.

Davos v roce 2020 byl méně svítáním pro zelenější planetu než varováním pro komunitu byznysmenů, že její čas se krátí; že její uhlík emitující a ziskem ovládané způsoby obchodování zbídačují život na planetě.

Mnozí doufali, že ekologické vědomí bude dobré pro byznys. Několik účastníků z řad technologického průmyslu se rozplývalo na chodbách nad prognózou, že 5G konektivita přidá ke světové ekonomice odhadovaných 2,2 bilionu dolarů.

Digitalizovaný svět propojený 5G sítí a méně rabující by měl být také více příznivý k životnímu prostředí a udržitelnější. A podle některých by 5G konektivita měla přinést větší efektivitu vládnutí a zodpovědnost v průběhu nanosekundy, což by mělo napříště zkomplikovat zklamání důvěry, která vedla k nedávnému vzestupu populismu.

Avšak Greta varovala ty, kdo počítají se silou technologie coby řešením světové klimatické krize. Vlády by měly předložit zákony podporující bezuhlíkové ekonomiky, místo aby spoléhaly na technologie, které možná nikdy nevzniknou.

V každém případě se snad již příští Davos soustředí na nová bezpečnostní rizika plynoucí z 25 miliard elektronických zařízení propojených v novém internetu věcí.

