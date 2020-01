EU a Británie: Začíná válka o přístup rybářů do britských vod

29. 1. 2020 / Jan Čulík

Ovšem přístup pro evropské rybáře do britských vod bude hlavním požadavkem při vyjednávání mezi Británií a Evropskou unií o nové obchodní dophodě. Ceĺá řada evropských politiků a činitelů dala najevo, podmínkou přístupu britských finančních podniků na lukrativní evropský finanční trh musí být pokračující přístup evropských rybářů do britských vod.





Rybářství je v britském kontextu jen malou součástí britské ekonomiky, i když zuřivost britských rybářů, jimž se nelíbí ekologická opatření Evropské unie na ochranu mizejícího množství ryb v Severním moři, byla součástí probrexitové kampaně. Potíž ovšem je, že 70 procent ulovených britských ryb prodávali britští rybáři do zemí Evropské unie. Podle nového zákona by měli mít právo si lovit v britských vodách, kolik ryb chtějí, ale už je nebudou moci prodávat do EU.





Vzhledem k tomu však, že finanční sektor v Británii je pro ekonomiku daleko důležitější než nějací rybáři, obecně se usuzuje, že Boris Johnson při vyjednávání s EU britské rybáře hodí přes palubu a podrobí se v zájmu přistupu britského finančnictví na evropské trhy požadavkům EU.







Uvidíme.



