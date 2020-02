Johnson nyní zaujme vůči EU agresivní postoj: "Nebudeme dodržovat žádné předpisy Evropské unie"

2. 2. 2020

Evropská unie také trvá na tom, že členské státy EU musejí mít přístup pro své rybáře do britských vod, pokud má být uzavřena jakákoliv dohoda, především o přístupu britských finančních podniků na evropské trhy. EU také bezpodmínečně požaduje, že o jakýchkoliv příštích sporech Bruselu s Británii musí rozhodovat Evropský soudní dvůr. Johnson to odmítne.Johnsonova vláda se také připravuje zavést plné celní a pohraniční kontroly všechno evropského zboží dováženého do Británie, s cílem zvýšit "nátlak" na Evropskou unii při vyjednávání o obchodní dohodě, která mají začít příští měsíc.Adam Marshall, šéf britské obchodní komory, varoval, že britské firmy zaplatí těžkou cenu za odklady způsobené takovými prohlídkami. "Vývozci i dovozci potřebují, aby britská vláda podnikla praktické kroky k zajištění nerušeného proudu zboží našimi přístavy po 31. 12. 2020," konstatoval. "Náklady rostou s každou další procedurou či odkladem a každá libra vydaná na nové kontroly znamená o libru méně na kvalifikační kurzy pro zaměstnance, na technologii či na získávání nových zákazníků."Vládní zdroj konstatoval v sobotu večer: "Je jen dvojí pravděpodobné vyústění jednání, dohoda o volném obchodu jako s Kanadou, anebo volnější dohoda jako s Austrálií - a jsme ochotni usilovat o obě možnosti."Zdroje v Evropské unii reagovaly, že pokud chce Británie obchodní dohodu australského stylu s uvalením cla na určité zboží, bude nemožné ji dosáhnout do konce roku 2020.Keir Starmer, stínový labouristický ministr pro brexit a favorit pro nahrazení Jeremyho Corbyna jako šéfa strany, konstatoval, že brexit, který se snaží Johnson realizovat, poškodí Británii a její ekonomiku.Starmer dodal: "Johnson tomu buď nerozumí, anebo je mu jedno, jaké škody způsobí Británii. Oslabilo by to zaměstnanecká práva, spotřebitelské a ekologické normy a vedlo by to k podstatným bariérám v obchodu s EU. Prosazováním tvrdého brexitu zajistí Johnsonb, že se ekonomika Severního Irska podstatnou měrou oddělí od ekonomiky Británie." ZDE Evropská unie podpoří Španělsko a jeho územní nároky na dosud britský Gibraltar v příští fázi vyjednávání o brexitu. Brusel poskytl Madridu pravomoc vyloučit Gibraltar z jakékoliv obchodní dohody mezi Británií a EU. Boris Johnson dostane volbu, buď zahájit jednání se Španělskem o včlenění Gibraltaru do Španělska, anebo vystavit občany Gibraltaru ekonomickému krachu tím, že se Gibraltar octne mimo jakoukoliv britskou dohodu s EU.Podrobnosti v angličtině ZDE





Pascal Lamy, bývalý šéf Světové obchodní organizace: Tohle bude první vyjednávání v historii, kdy obě strany začnou volným vzájemným obchodem a budou jednat o tom, jaké bariéry mu postavit.







