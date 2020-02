Johnsonova ministryně vnitra Priti Patel je zřejmě opravdu blbá...

4. 2. 2020

A jestliže má pachatel trestného činu zcela zjevně historii... jasnou historii ve vztahu k protiteroristickým trestným činům...TERORISTICKÝM trestným činům, ne PROTITERORISTICKÝM trestným činům, ty tupá krávo!Myslím, že bych měla také říci...Připomeň jim svůj velmi jasný balík opatření!Oznamuji velmi jasný balík opatření...Zaměřený na teroristické pachatele trestných činů...Zaměřené na protiterorismus a na protiteroristické trestné činy.: Ale do prdele, do prdele! Ona to řekla znovu!Takže my v podstatě zastavíme jejich předčasné propouštění...Priti, prosím tě, poslouchej. "Protiterorističtí pachatelé trestných činů" - to je nesmysl. Ano? To je jako říkat "stoupenci lovů na lišky, kteří jsou proti lovům na lišky". Nebo říkat "obhájce slušnosti Priti Patel". Tak to prosím tě přestaň říkat.- dát policii více podpory, kterou potřebuje...- více podpory pro oběti!: A více podpory pro oběti protiterorismu.TERORISMU! TERORISMU!! Proč to proboha nedokážeš říct? Je to lehký to říct!V prvních 100 dnech naší vlády schválíme nový zákon o protiterorismu.Nejprve se prosím tě pouč, co to znamená, než to schválíte, ano?To absolutně uděláme.Zatím jsi naprosto všechno řekla špatně. Dej jim něco konkrétního. A PRAVDIVÉHO!Zítra také oznámíme naprosto podstatné změny jako dodatek k tomu, co už jsme řekli, že uděláme.Musím říct, zníš opravdu odhodlaně, na to, že vlastně nic neříkáš.Ve snaze bojovat proti protiterorismu.NE!! Proboha! Zase! NE!!A proti pachatelům protiteroristických činů.Do háje, sakra, proboha! Co to ta ženská dělá?Uznáváte, že to vyvolává naprosto zásadní otázky, co se tady zhatilo?Rychle se zmiň znovu o tvém jasném balíku opatření.Zavedla jsem ta opatření před dvěma týdny.Výborně. A proboha, neříkej -- protiterorističtí pachatelé trestných činů.Arrgh!- kdy jsou propuštění z vězení -Sval tu vinu na někoho jiného!Je to zákon, který schválila předchozí vláda.Výborně. Vrať se k novým opatřením.Oznámíme nová opatření...... proti zásadním problémům s pachateli teroristických trestných činů. ŘEKNI TO! PACHATELÉ TERORISTICKÝCH TRESTNÝCH ČINŮ! PACHATELÉ TERORISTICKÝCH TRESTNÝCH ČINŮ! PACHATELÉ TERORISTICKÝCH TRESTNÝCH ČINŮ! PACHATELÉ TERORISTICKÝCH TRESTNÝCH ČINŮ!pachatelé protiteroristických trestných činů.TY JSI NEMOCNÁ??Můžete nám říci, co jsou ta nová opatření?Ona ani neví, co je protiterorismus.Potřebujeme zákon, který zabrání předčasnému propouštění -A víš co? Tak to prostě řekni znovu. Ještě jednou. Vždyť je to do prdele jedno.Pachatelů protiteroristických trestných činů.FACKU!