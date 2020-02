Impeachment: Podvodný americký Senát Trumpa stoprocentně osvobodil

6. 2. 2020

Proti se z Republikánů postavil jen Mitt Romney. Stal se tím americkým Františkem Krieglem:





"What the President did was wrong - grievously wrong."



Republican Mitt Romney says he will vote to remove Donald Trump, the president of his own party, from office - becoming the first senator in US history to do so. pic.twitter.com/LzK0YrwkD7 — Channel 4 News (@Channel4News) February 5, 2020

Hillary Clintonová: Na začátku procesu impeachmentu s prezidentem Trumpem přisahali republikánští Senátoři, že budou hájit Ústavu.





Dnes 52 z nich hlasovalo tak, že tuto Ústavu zradili - a zradili všechny z nás.





Vstupujeme na nebezpečné území pro naši demokracii. Budeme muset všichni velmi usilovat, abychom ji obnovili.



As the president's impeachment trial began, Republican senators pledged an oath to defend the Constitution.



Today, 52 of them voted to betray that oath—and all of us.



We’re entering dangerous territory for our democracy. It’ll take all of us working together to restore it. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 5, 2020

Podvodný americký Senát, ovládaný mafiánskými Republikány, osvobodil Donalda Trumpa ve věci obou obvinění, jak ze zneužívání moci i z blokování Kongresu. Předtím odmítl vyslechnout jakékoliv svědky. Hlasování bylo v poměru 48-52 hlasů.Pan preziden požádal cizí vládu, aby vyšetřovala jeho politického soupeře. Pan prezident zadržel životně důležité vojenské fondy této vládě, aby ji přiměl, aby toto vyšetřování zahájila. Pan prezident zadržel fondy pro amerického spojence, které je ve válce proti ruské invazi. Záměr pana prezidenta byl osobní a politicky. Proto je pan prezident vinen děsivým zneužíváním důvěry veřejnosti. To, co dělal, nebylo "perfektní". Ne, byl to flagrantní útok na naše volební práva, na bezpečnost našeho státu a na naše základní hodnoty. Zkorumpovat volby s cílem udržet se ve funkci je snad nehanlivější a nejničivější znásilnění něčí politické přísahy, jakou si dokážu představit. Kdybych měl ignorovat důkazy, které byly předloženy, a ignorovat to, co má přísaha a Ústava ode mne požadují, jen v zájmu stranickopolitického cíle, obávám se, že by to vystavilo můj charakter odsudku historie a kritice od mého vlastního svědomí. Jsem si vědom, že jsou lidé v mé straně i v mém státě, kteří budou energicky nesouhlasit s mým rozhodnutím a v určitých kruzích budu vehementně odsouzen. Jsem si jist, že uslyším nadávky od pana prezidenta a jeho stoupenců. Věří však vážně vůbec někdo, že bych souhlasil s těmito důsledky z jiného než nevyhnutelného přesvědčení, že to ode mne vyžaduje má přísaha před Bohem? Budu jen jedním jménem mezi mnoha - nic víc, nic míň - pro budoucí generace Američanů - kteří budou studovat záznamy tohoto procesu. Pouze zaznamenají, že jsem byl mezi senátory, kteří rozhodli, že to, co pan prezident udělal, bylo nesprávné, hluboce nesprávné.

Šéf senátního výboru MitchMcConnell se vyjádřil, že se republikánští senátoři nemusejí obávat nezvolení, že je voliči podpoří.

Trump je na koni a on sám i jeho Bílý dům dál drze lže jako když tiskne.

Trump se hned začal na Twitteru posmívat pětadvacátému dodatku americké ústavy a vytahoval se, že zůstane prezidentem navždy. Není to legrační:

Of all things to tweet today, our president chooses to mock the Twenty-Second Amendment of the U.S. Constitution. Not funny. https://t.co/BbPB868sWS — Michael McFaul (@McFaul) February 5, 2020