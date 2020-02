Všeobecné volby v Irsku

Foto: Irský premiér Leo Varadakar hlasuje. (Není to signálem obrovské změny, že kdysi chudá. Angličany utlačovaná, bigotně katolická, nyní v důsledku entuziastického členství v EU bohatá, internacionalistická, liberální a otevřená země má za premiéra homosexuála a Inda?)



Podle průzkumů o východů z volebních místností výrazně posílila republikánská katolická strana Sinn Féin, která měla v historii pevnou vazbu na severoirskou teroristickou organizaci IRA. Jenže časy se změnily a mladí lidé už nevnímají stranu Sinn Féin jako teroristickou organizaci.Podle průzkumů o východů z volebních místností získala vládnoucí strana premiéra Leo Varadakara Fine Gael 22,4 procent hlasů, opoziční Fianna Fáil 22,2 procent hlasů a kdysi teroristická strana Sinn Féin 22,3 procent hlasů. Potenciálně to znamená konec premiérství Leo Varadakara.Pokud ověřené výsledky voleb potvrdí tento průzkum, znamenalo by to bezprecedentně vyrovnané síly mezi třemi irskými politickými stranami a bylo by naprosto nejasné, která z nich by dokázala utvořit vládu.Vládnoucí strana Fine Gael i opoziční strana Fianna Fáil odmítly, že by vstoupily se stranou Sinn Féin do koalice.Podrobnosti v angličtině ZDE