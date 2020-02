Podvodník a lhář Michael Gove sdělil britským podnikatelům, že vláda zavádí celní prohlídky zboží z EU

Defacto náměstek Borise Johnsona Michael Gove, sdělil v pondělí britským podnikatelům, že se budou muset připravit na "podstatné změny", totiž "nevyhnutelné" pohraniční kontroly pro všechy, "kdo dovážejí zboží z EU".Oficiálně potvrdil, že šílenci v britské vládě uvalí na obchod s Evropskou unií celní bariéry. Jen nenormální vláda záměrně zhoršuje podmínky pro mezinárodní obchod svých podnikatelů. Lhář Gove dosud tvrdil, že žádné celní kontroly po brexitu zavedeny nebudou:

"Volný obchod s Evropskou unií skončí v roce 2020" horší podmínky, než byly původní plány britské vlády pro vypadnutí Británie z EU bez dohody. Gove tvrdí, že je to v pořádku, protože podnikatelům to bylo řečeno hodně napřed. Mnoho podniků zbankrotuje, ale to je v pořádku, protože věděly, co musejí udělat. Šílenství.



‘Frictionless trade with the EU will end in 2020’ - a worse condition than the Govt’s initial No Deal plans.

Gove says this is OK, as businesses have been given plenty of notice.

Many will close, but that’s fine, as they knew they would have to.

Madness. https://t.co/pQ6CNKWukn