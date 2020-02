Rostliny "porušující pravidla" možná přežijí změnu klimatu

13. 2. 2020

Rostliny porušující některá z "pravidel" ekologie nekonvenční adaptací mohou mít vyšší šanci přežít změnu klimatu, tvrdí vědci.

Doktorka Annabel Smithová ze School of Agriculture and Food Sciences při University of Queensland a profesorka Yvonne Buckleyová ze School of Biological Sciences tamtéž a z Trinity College v Dublinu studovaly jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), aby zjistily, jak se stal jedním z nejrozšířenějších rostlinných druhů světa.

Jitrocel pocházející z Evropy se široce rozšířil po celé planetě. Globální tým 48 ekologů založil 53 monitorovacích stanovišť v 21 zemích, označil tisíce individuálních rostlin, sledoval jejich smrt a růst nových, počítal květy a semena a studoval DNA, aby zjistil, kolik individuálních rostlin bylo historicky rozšířeno mimo Evropu.

To co tým zjistil odporuje existujícím zásadám vědecké ekologie.

Jedna z teorií popisuje, jak genetická diverzita neboli variace genů uložených v DNA je způsobena změnami ve velikosti populace. Menší populace se vyznačují sklonem k menší genetické diverzitě, zatímco velké ji mívají větší.

Výzkumný tým však zjistil, že úspěch jitrocele je založen na mnoha rozšířeních mimo původní oblast výskytu, což rychle přispělo k růstu genetické diverzity. V danou chvíli probíhá introdukce v Austrálii, na Novém Zélandu, v Severní Americe, Japonsku a v Jižní Africe. Tito "vystěhovalci" v novém prostředí získali větší kapacitu pro adaptaci.

V Evropě jitrocel hraje podle pravidel, ale s proniknutím mimo Evropu už nezáleží na tom, v jakém typu prostředí žil - takřka vždy se vyznačuje vysokou genetickou diverzitou a vysokou adaptabilitou, upozorňuje Buckleyová.

Podrobnosti v angličtině: ZDE