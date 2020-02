Brit přespává v Evropě na ulici, poté, co mu britské ministerstvo vnitra sebralo pas a odmítlo ho vpustit do země

13. 2. 2020





Britské úřady zabránily britskému občanuve vstupu na území Británie, když se vracel z dovolené v Evropě. Bez varování mu odebraly jeho britský pas, a protizákonně ho tak učinily člověkem bez státní příslušnosti.



Fatushi Lalovi, 33, který žil v Británii od svých čtrnácti let, sdělili imigrační úředníci, když se v Bruselu pokusil vrátit zpět domů do Británie, že na to nemá právo.



Lala, který žije v severním Londýně, je nucen už tři týdny nyní žít v Bruselu na ulici. Britské ministerstvo vnitra nereagovalo na dopis od jeho poslance, odeslaný před týdnem.

Nyní chce britské ministerstvo vnitra zrušit svá rozhodnutí z devadesátých let u lidí, o nichž tvrdí, že "vědí", že to jsou albánští občané. Ale protože si jsou dobře vědomi, že by ministerstvo vnitra prohrálo při odvolání u soudu, čekají, až tito lidé pojedou do zahraničí, a teprve pak jim občanství odeberou .





Jestliže mu britské ministerstvo vnitra odebralo občanství, už není Brit. Má právo se odvolat. Jenže ministerstvo bude argumentovat, že nemá právo se vrátit do Británie, dokud to nebude rozhodnuto.







Uvědomte si: činitelé britského ministerstva vnitra jsou naprosto zahlceni prací. Lidé jsou zadržováni ve vazebních střediscích (za 100 liber za noc), protože stát nedokáže zorganizovat pro ně ubytování v hostelech. Žadatelé o azyl čekají na rozhodnutí ministerstva vnitra dlouhé roky.

Lala se narodil v Srbsku, ale přestěhoval se do Británie jako teenager a bylo mu uděleno britské občanství. Žádal nyní britské velvyslanectví v Belgii o pomoc, ale bylo mu sděleno, že pro něho nemohou nic udělat. Jeho - jediný - britský pas mu zkonfiskovali, takže Lala je nyní bez jakékoliv státní příslušnosti.Velvyslanectví mu doporučilo, aby se obrátil na charitativní organizaci pro uprchlíky-bezdomovce, tam ho ale nepřijali, protože "jeho profil neodpovídá migrantům".Lala se vracel s manželkou 20. ledna do Británie z dovolené v Bulharsku, když mu byl odepřen vstup do Británie. Ukázalo se, že 5. prosince mu ministerstvo vnitra poslalo dopis, že mu odebírá jeho britský pas, ale poslalo ho na špatnou adresu, takže ho nedostal. V dopise ministerstvo vysvětlilo, že pas mu odebírají, protože ve své žádosti o občanství uvedl, že se narodil r. 1986 v Srbsku, kdežto ministerstvo vnitra si nyní myslí, že se narodil r. 1985 v Albánii.Lala přijel do Británie jako dítě poté, co byl oddělen od své rodiny během války v Jugoslávii. Byl v dětském domově a vychodil školu, absolvoval unverzitu a kolem dvaceti mu bylo uděleno britské občanství."Nemám život nikde jinde. Strávil jsem v Británii dvacet let a nikdy jsem žádné takovéto problémy neměl," konstatoval Lala. "V Srbsku nikoho nemám. Nemyslím si, že by to tam pro mě bylo bezpečné. Proto jsem odešel. Žádné čtrnáctileté dítě by nechtělo opustit svou zemi, pokud by nebylo nuceno to udělat."Britské ministerstvo vnitra reagovalo, že se nevyjadřuje k individuálním případům.Podrobnosti v angličtině ZDE K tomu napsal na Twitteru Simon Cox, právní odborník na migraci:Ministerstvo vnitra se domnívá, že tento třiatřicetiletý etnický Albánec není původně z Kosova (Srbsko), ale z Albánie. Tvrdí, že dostal povolení k pobytu v Británii na základě falešného svědectví, které učinil, když mu bylo 14 let, což znamená, že neměl právo dostat britské občanství. V letech 1998-99 uprchly tisíce etnických Albánců z Kosova do Evropy v důsledku pronásledování a války. S nimi přišli i někteří občané Albánie, předstírající, že jsou z Kosova. Lidi, kteří se dostali do Británie, zhodnotilo britské ministerstvo vnitra jako etnické Albánce z Kosova. Ti dostali v Británii právo pobytu, protože bylo pro ně příliš nebezpečné se vrátit. Nakonec tito lidé dostali trvalé právo k pobytu a po zkontrolování jejich trestního rejstříku - britské občanství.Avšak, zjevně, nyní, má najednou ministerstvo vnitra čas na pronásledování lidí, kteří v Británii žijí desítky let. Kvůli něčemu, co řekli před desítkami let. To jsou holt priority tohoto ministerstva.