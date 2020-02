Spojení krajní pravice s tzv. levicí ve jménu Hradu a Křečka

12. 2. 2020 / Boris Cvek

A tak se najednou vrátil do hry pan Křeček. Prezidentovi na jeho zvolení prý velmi záleží. Asi to nebude kvůli kvalitám pana Křečka, jinak by ho nominoval hned na první dobrou, ale půjde o pomstu Senátu a opozici. Senát nominoval dva výrazně lepší kandidáty a opozice zuří nad tím, že by se místo nich mohl stát ombudsmanem pan Křeček. Milion chvilek dokonce hrozí, že v takovém případě vyjde do ulic. Nejsem si jistý, ale zdá se mi, že tím pozici pana Křečka spíše posiluje.

Předseda ČSSD se v jednom dřívějším pořadu Otázky V. Moravce nechal slyšet, že senátní kandidáti jsou pravicoví, protože je prostě kandiduje Senát, a socialisté je volit nebudou. Kdyby tím levicovým kandidátem měla být paní Valachová, tak to snad i pochopím, ale za panem Křečkem se česká tzv. levice spojí s českou krajní pravicí. Bylo by to symbolické gesto.

Uvidíme, jak celá tato zoufalá fraška nakonec dopadne: kdo bude ze socialistů a komunistů hlasovat o obsazení úřadu ombudsmana společně s krajní pravicí. Jestli vůbec se tedy SPD připojí… ale v případě pana Křečka se nebude muset zapírat z lásky k prezidentovi, naopak poslanci krajní pravice budou moci otevřeně demonstrovat svou autentickou lásku přímo k panu Křečkovi.