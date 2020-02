Stane se nebezpečným centrem šíření koronaviru Afrika?

18. 2. 2020

Před několika lety vydala Světová zdravotnická organizace seznam patogenů, které, jak uvedla, vyžadují naléhavou pozornost vědců. Všechno to byly viry, proti žádným z nich neexistovala léčba či vakcína a všechny měly potenciál vyvolat pandemie, které by usmrtily tisíce lidí.



Pak Světová zdravotnická organizace přidala ještě "Nemoc X" - "vážnou mezinárodní epidemii vyvolanou dosud neznámým patogenem".

Nyní vzniklý koronavirus Covid-19 rychle získal většinu charakteristických rysů Nemoci X. Způsobuje ji virus, proti němuž neexistuje vakcína ani žádný lék a už se rozšířil poté, co se objevil v Číně před dvěma měsíci, do 25 zemí světa.Je svět dostatečně připraven na pandemie? Dostatečně smrtíci virus bude mít dopad jako jaderná válka, varoval Bill Gates. Ten naléhal na úřady, aby vytvořily zásoby protivirových léků a terapií jako prevenci.Experti varují, že zatímco Spojené státy a Evropská unie mají silná, dobře financovaná zdravotnictví, chudší státy v Asii a v Africe - kde nové epidemie vzniknou nejpravděpodobněji - mají zdravotnické systémy, které jsou špatně financované a jsou na pokraji rozkladu.Minulý týden bylo zjištěno, že většina afrických zemí vůbec nemá schopnost testovat pacienty pro přítomnost viru Covid-19. Avšak přítomnost Číny v Africe je velká a mnozí se obávají, že existuje vážné nebezpečí, že Číňané koronavirus rozšíří v Africe. Bez detekce by se Afrika mohla stát novým centrem epidemie Covidu-19.Zdůraznil to minuký týden generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Naším největším strachem je, jaké škody by koronavirus mohl způsobit v zemi, jako je Demokratická republika Kongo," řekl. V pátek byl koronavirus objeven v Egyptě.Hlavním problémem je dobrá diagnostika. V současnosti se vzorky slin vozí do laboratoří k testům. Svět potřebuje příruční diagnostické zařízení, které by umožnilo testovat vzorky na místě, aby se nemusely posílat do laboratoří.V současnosti je více než 69 000 potvrzených případů koronaviru a zemřelo na něj více než 1700 lidí. Avšak mimo Čínu bylo dosud jen 500 případů a čtyři úmrtí.Množství věcí zůstává neznámých. Například lékaři nevědí, kdy začnou být lidé infekční, než začnou mít příznaky nemoci. To znemožňuje předpovědět, co se stane.Podrobnosti v angličtině ZDE