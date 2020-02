Donald Trump "nabídl Assangeovi milost, pokud popře svou vazbu na Rusko"

20. 2. 2020

Donald Trump údajně nabídl Julianu Assangeovi milost, pokud by se veřejně vyjádřil, že Rusko se nepodílelo na prozrazení emailů z ústředí Demokratické strany. Toto tvrzení přednesli právníci u soudu ve Westminsteru, než bude soud rozhodovat o možnosti Assangeova vydání do USA, kde má být postaven před soud za zveřejnění hackersky získaných dokumentů.Assangeovi právníci tvrdili, že během návštěvy v Londýně v srpnu 2017 sdělil Assangeovi kongresman Dana Rohrabacher, že "na základě instrukcí od pana prezidenta mu nabízí milost, nebo nějaký jiný způsob úniku, pokud Assange řekne, že Rusko nemělo nic společného s prozrazením emailů z ústředí Demokratické strany."Rohrabacher však posléze toto tvrzení popřel a řekl, že tento návrh učinil Assangeovi čistě z vlastní iniciativy, aniž by to Bílý dům schválil.Podrobnosti v angličtině ZDE