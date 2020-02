USA: Bernie Sanders odsoudil údajnou podporu jeho kandidatury z Ruska

Američtí činitelé sdělili Berniemu Sandersovi, že se Rusko snaží podporovat jeho kampaň. Sanderse to vedlo k ostrému odsouzení těchto snah.



"Na rozdíl od Donalda Trumpa, já nepovažuju Vladimíra Putina za dobrého přítele. Je to autokratický kriminálník, který se snaží zlikvidovat demokracii a potlačit disent v Rusku," řekl Sanders a dodal: "Řekněme to jasně: Rusové se snaží ochromit americkou demokracii tím, že nás rozeštvou a na rozdíl od současného prezidenta já se stavím pevně proti tomuto jejich úsilí a prot jakékoliv jiné zahraniční mocnosti, která by chtěla zasahovat do našich voleb."





Sanders se také vyjádřil, že některé internetové útoky, z nichž jsou často obviňováni jeho spojenci, zřejmě pocházejí z Ruska. "Část těch odporných výroků an internetu připisovaných naší kampani možná nepochází od skutečných stoupenců," řekl Sanders.



Výzvědná komunita v USA varovala, že se Rusko také snaží podporovat Trumpovu kampaň. V pátek se Trump tyto informace snažil bagatelizovat a pokoušel se oživit staré křivdy - tvrdil, že se demokraté snaží ochromit legitimitu jeho prezidentského úřadu a že proti němu vedou "dezinformační kampaň".



Výzvědní činitelé sdělili americkým kongresmanům minulý týden, že Rusko zasahuje do amerických voleb ve snaze dosáhnout znovuzvolení Donalda Trumpa.



Podrobnosti v angličtině



