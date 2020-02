Kuberovská nedotaženost

24. 2. 2020 / Pavlína Antošová

Jak často se pan Kubera nad mezinárodní situací hlouběji zamyslel? Konkrétně – kdy si uvědomil prostý fakt současného přelidnění naší planety? Nebo odkud věděl, že bývalé součásti někdejšího východního impéria nehledají záštitu před Putinovými výhrůžkami?

Ke svým výrokům o občanech naší země prohlásil, že [on osobně] může říkat všechno možné, a projde mu to, protože každý ví, jak to myslí. Zahrnul do tohoto zobecnění také ženy vystavené domácímu násilí (i nefyzickému), nebo žáky, učně, studenty a zaměstnance procházející šikanou? Ale i obráceně – pomyslel na bezpočetné domácí, školní či pracovní trýznitele, vyžívající se v bolesti jemných lidí? Kde bral jistotu, že žádného z těchto parazitů ještě více nepopíchne? Do jaké míry se takový postoj lišil od Trumpovy bohorovnosti? A – co se sympatizujících novinářů týká – když se někdo při hodnocení ušklíbá nad politickou korektností, jak často si vzpomene na obyčejnou lidskou slušnost?

Setkala jsem se dokonce s názorem, že závistiví politici a malicherní reportéři schválně panu Kuberovi takové výroky podsouvali. To by – se svou vyřídilkou – nic z toho nedementoval? A nadto: Kdyby citace neodpovídaly skutečnosti, zhruba dvě třetiny z nich by si mohly koledovat o soudní žalobu. Že by tak rázný veřejný činitel této možnosti nevyužil?

Praktická stránka Kuberovy politické činnosti vyvolává obdiv – jistě právem. Teoretické myšlení tohoto politika však zůstalo nedotaženo, a velmi si proto i zpětně prospějeme, pokud budeme jeho osobnost vnímat jako rozpornou. Dosud převládající český koncept normálnosti bude čím dal méně udržitelný; jeho zastánci se tedy budou projevovat o to hlasitěji. Ale naše pojetí autorit by – zejména v nestabilní době – nemělo sklouzávat k nepravým ikonám.