Štafeta pro demokracii: Milion chvilek v krajských městech

23. 2. 2020

Pojďme se ozvat proti zneužívání moci. Pojďme dát najevo odhodlání tomu čelit. Pojďme věci nahlas pojmenovat. Ať je každému jasné, co se v naší zemi děje.

A pojďme se také otevřeně bavit o zásadních problémech naší země. O tom, co lidi skutečně trápí a jak to změnit k lepšímu. O tom, jakou zemi chceme mít a co pro to můžeme udělat.

Ve všech krajských městech České republiky proběhnou protestní akce a diskuze s odborníky i známými osobnostmi. Každý týden jiné město, každý týden jiné téma.

Milion chvilek pro demokracii pořádá štafetu protestních akcí a diskusí v krajských městech ČR.



Podrobnosti ZDE