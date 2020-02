V čem se korporátní predátoři a fašismus shodnou

27. 2. 2020 / Albín Sybera

Pojetí „byznysu“ jako imperialistických válek slouží jako apologetika určitého druhu chování, ale také jako samostatný stavební kámen konstruující životní postoj (v určitém ohledu „ideologii“, ale o tom později), ve které je jedinou měrou hodnota, či objem ukořistěného majetku. Zdánlivě se jedná o pořekadlo „účel světí prostředky“, ale oproštěné od jakéhokoliv ušlechtilého záměru.

V tomto životním postoji je odvážný ten, který se nebojí odhodit konvence, etiku, morálku (o zákonech nemluvě) a který se nebojí zajít nejdál. Dobře (majetně) se bude mít ten, kdo se nebude bát řádu a autorit, protože ten se sám stane autoritou. Tento postoj nemá vůbec daleko k nacistické interpretaci Nietzscheho hledání nadčlověka, který se nenechá poutat náboženstvím a imaginární morálkou (mj. se nacistické dezinterpretaci Nietzscheho pojmů jako „Übermensch“ či „Die Blonde Bestie“ věnuje Sue Prideaux v knize „I am Dynamite“ ZDE ).

Nicméně to stále ještě automaticky nečiní z „byznysmenů“ vyznávající tento přístup k životu důstojníky SS. Stejně jako sympatie k AfD a účastnění se jejich pochodů automaticky neznamenají, že se Václav Klaus st. snaží o resuscitaci nacistické strany éry hitlerovského Německa (například ZDE ).

Vzkazy, které Petr Kellner a Václav Klaus st. vysílají k největšímu světovému mecenášovi neonacismu, kremelskému vládci Vladimiru Putinovi ( ZDE ), jsou ale poměrně jasné. Kromě sounáležitosti ke globální alianci za „konzervativní hodnoty“ to je i ochota tlačit do veřejného diskursu představy světa podle bílého muže, jehož rasismus se v „konzervativních hodnotách“ dá dle aktuální potřeby pohodlně rozmělnit, anebo nenápadně zdůraznit.

Je samozřejmě otázkou do jaké míry je v této souvislosti možné hovořit o ideologii. Ve srovnání s „tradičními“ ideologiemi (ať už máme na mysli například komunismus v pojetí pozdního východního bloku, fašismus v pojetí Hitlerovy třetí říše, či západní liberální demokracii) nezačíná „obrana konzervativních hodnot“ od teorie, ale mnohem více konstruuje účelovou argumentaci kolem své vlastní činnosti.

Lidé v exekuci a na okraji jsou ti, co se o sebe nedokáží postarat. Zbankrotovaní ztroskotanci jsou v lepším případě podvodníci čelícím trestním oznámením (mají, co si zaslouží), anebo v horším případě neunesli tíhu svých dluhů, a proto páchají sebevraždy. Oproti tomu, úspěšní novodobí „baťové“ jsou ti, co si svůj majetek museli vydobýt doslova v potu tváře a s vypětím všech dostupných prostředků. Zaslouží přece obdiv za své schopnosti podmanit si džungli.

To, že přitom dochází nejenom k naprosté erozi právního státu, odcizení obyčejných občanů od sounáležitosti se státem, ale především také k postupnému omezování hospodářského života, je právě ten průvodní jev imperiálního podnikání, před kterým varuje Timothy Snyder, a který se podobá Hitlerově Třetí říši závislé na dobývání dalšího a dalšího území a konfiskování dalších a dalších majetků.

Samozřejmě, že podobnou mentalitu vidíme i v postavách amerického posvětí a mafie, jejíž síla se opírala o důkladné zkorumpování a vydírání amerických úřadů. Současný prezident USA Donald Trump dokonce vnímá jako lichotku když je k mafiánskému bosovi připodobňován ( ZDE ).

To ale úplně nezbytně neznamená, že kvůli tomu musíme rezignovat na veškerou svou činnost a své volební hlasy, talenty či rodiny odevzdat do rukou oligarchů. Ačkoliv to je možná přesně to, co po nás chtějí. Abychom rezignovali, mlčeli a svět přenechali „povolanějším“ vůdcům, kteří k tomu mají predispozice na základě přirozeného výběru.