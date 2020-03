Řecká policie usmrtila syrského mladíka, u řeckého ostrova Lesbos se utopilo dítě

3. 3. 2020

Lidé na palubě, kterým dovolilo Turecko odejít ze země, jsou násilím zastavováni Řeckem. Jsou pak mláceni tyčemi ve snaze přimět je, aby se vrátili zpátky do Turecka. Tyto útoky proti uprchlíkům, páchané řeckými činiteli, jsou porušením mezinárodního práva. Nakonec Řekové varovně střílejí do vody.Ankara uvedla, že uprchlíky nakonec zachránila turecká pobřežní hlídka.K jinému incidentu došlo na pozemní hranici. Na těchto záběrech byl syrský migrant, který se snažil překročit hranici, střelen do krku. Údajně gumovou kulkou. Zemřel na svá

Řecká vláda to charakterizovala jako "fake news" a jako "tureckou propagandu". Avšak Jenan Moussa, respektovaná arabská novinářka na Blízkém východě, informuje, že se chlapec jmenoval Mohammed al Arab. Bylo mu dvaadvacet let a byl z Aleppa. Bude to první Syřan, který takovýmto způsobem zemřel na turecko-řecké hranici.V pondělí se také převrátil člun u ostrova Lesbos. V důsledku toho se utopilo malé dítě.Řecko v reakci na krizi suspendovalo zpracovávání žádostí o azyl po dobu jednoho měsíce.Turecko se snaží pouštěním uprchlíků přimět Evropskou unii, aby se více angažovala v syrské krizi. A Řecko se je snaží zastavovat. Řecko tvrdí, že Turecko přehání počet lidí, kterým bylo dovoleno odejít. A většina se zdá být z Íránu, z Afghánistánu a z dalších zemí, někteří také ze Sýrie.Pro prezidenta Erdogana, který měl projev před svou stranou, je to všechno o Sýrii. Hrozí, že jestliže ho Evropská unie nepodpoří, pustí do Evropy miliony lidí.Erdogan: Buď jim umožníme, aby vedli poctivý život na svém vlastním území, anebo všichni ostatní budou sdílet břemeno, které mají na svých bedrech. Éra jednostranných obětí skončila.Německá kancléřka v pondělí reagovala:Merkelová: Se vším porozuměním a naprostou ochotou hovořit ve snaze poskytnout více podpory si myslím, že je ale nepřijatelné to řešit na úkor uprchlíků."Pro prezidenta Erdogana je to celé o Idlíbu v Sýrii. Miliony lidí vyhnaných ze svých domovů prchají před syrským režimem, podporovaným Ruskem. A uprchlíci neustále přibývají v táborech u turecké hranice. Lidé, kteří uvízli v ostnatém drátě globální politiky.Jádrem této krize je Idlíb v Sýrii. Co se dá očekávat v nadcházejících dnech? Očekávejme velký nátlak z USA a od OSN formou humanitární pomoci a v úterý cestuje v podstatě celá evropská věrchuška přijíždí na návštěvu a řecký premiér bude na řecko-turecké hranici. Avšak potenciálně nejvýznamnější bude ke konci tohoto týdne Erdoganova návštěva v Moskvě. Kdy budou prezidenti Erdogan a Putin jednat o svých soupeřících zájmech v oblasti. Tyto rozhovory se ovšem budou konat na pozadí krize na evropské hranici.Videoreportáž Channel 4 News ZDE