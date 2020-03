V Británii, stejně jako v Itálii, roste počet případu koronaviru denně o 25 procent. To znamená...

... že se počet nakažených za každé tři dny zdvojnásobí.

Bez vážných opatření na zastavení šíření koronaviru lze předpovědět:



17. března: 2000 případů



26. března: 16 000 případů



4. dubna: 128 000 případů



7. dubna: 256 000 případů

I think this is over-optimistic. In the UK as in Italy the number of cases seems to be rising at around 25% per day, so doubling in roughly 3 days. Without serious measures to slow it I forecast:



March 17 2,000

March 26 16,000

April 4 128k

April 7 256k https://t.co/iaXHviSQRS