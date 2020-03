Když roste nebezpečí exponenciálně, všechno vypadá bezproblémově, až to najednou bezproblémové není

12. 3. 2020

A nyní otázka: Jestliže to trvá leknínům 48 dní, než stoprocentně zaplní celý rybník, jak dlouho to trvá těm leknínům zaplnit ten rybník do poloviny?

Když něco nebezpečného roste exponenciálně, vypadá všechno v pořádku, až do chvíle, kdy náhle vznikne katastrofa. Na začátku epidemie ve Wuchanu, když nikdo nepodnikal žádné kroky, počet nakažených se zdvojnásoboval každých čtyři až pět dnů.Krize v severní Itálii je to, k čemu dojde, když se rychle zdvojnásobující jev setká s "efektem hranice", kdy se vlastnosti určitého jevu dramaticky změní, když dosáhnou určité hranice.V tomto případě je hranicí počet lůžek na jednotkách intenzivní péče. Jakmile počet kriticky nemocných pacientů přesáhne počet lůžek na jednotkách intenzivní péče, úmrtnost rychle stoupá.Jeden lékař z Itálie informoval o tom, že pokud jde o pacienty nad 65 let, už se je lékaři v jeho nemocnici ani nepokoušejí pro ně cokoliv dělat.Je proto nutné, aby všichni pochopili pár věcí.Zaprvé, virus je tady a šíří se rychle, i když všechno vypadá normálně. Jde o to, kolik pacientů bude potřebovat za dva až šest týdnů lůžka na jednotkách intenzivní péče.Zadruhé, tohle není "těžká chřipka". Usmrcuje více pacientů a rozšíří se více, pokud neučiníme agresivní kroky k jejímu potlačení.Zatřetí, dá se proti tomu bojovat. Navzdory rané infekci se Singaporu a Hongkongu podařilo udržet počet nakažení nízký, nikoliv uzavřením velké části své ekonomiky, jako to udělala Čína, ale agresivní osobní hygienou a "sociálním distancováním". Jižní Korea je v tom také úspěšná. Pokud uděláme totéž, nejenže uchráníme nemocnice před vlnou těžce nemocných, ale také získáme čas pro výzkumníky, aby připravili vakcíny a léčebné metody.Začtvrté, jsme v tom všichni společně. Je vaší odpovědností udržet zemi v bezpečí plněním doporučení zdravotníků. Musíme tak jednat všichni.Podrobnosti v angličině ZDE (placený přístup)