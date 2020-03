Koronavirus: "Epidemie potrvá do jara 2021, nakaženo bude 80 procent obyvatelstva a 1 procento zemře"

15. 3. 2020





Toto je závěr britské státní organizace Public Health England v analýze vypracované pro šéfy britského státního zdravotnictví. Britští zdravotníci zjevně nepočítají s tím, že by bylo možno epidemii koronaviru zvládnout. Očekávají, že epidemie bude trvat dalších 12 měsíců a obrovským způsobem zatíží už tak hrubě podfinancované britské státní zdravotnictví.



Analýza předpokládá, že koronavirem bude v následujích 12 měsících nakaženo 80 procent obyvatelstva. 15 procent z tohoto počtu (v českých poměrech by to bylo více než 1,5 milionu lidí) bude vyžadovat hospitalizaci.



Těžce postiženy budou klíčově důležité veřejné služby, jako je zdravotnictví, policie, hasičské služby a veřejná doprava.



"Až se veřejnost doví, že tato epidemie potrvá zřejmě celký další rok, budou tím opravdu znepokojeni," řekl Paul Hunter, profesor lékařství na University of East Anglia."Rok je naprosto realistický odhad. Avšak počtům postižených lidé dobře nerozumí a nechápou, co to bude znamenat, řekl profesor Hunter, expert v oboru epidemiologie."Myslím, že to trochu poklesne v létě, koncem června, a vrátí se to v listopadu, tak, jak je tomu se sezónní chřipkou. Myslím, že koronavirus bude v populaci přítomen už navždycky, trvale, ale během času bude méně vážný, až u lidí vznikne imunita."Dokument Public Health England také varuje, že asi 10 procent životně důležitých zaměstnanců klíčových služeb v kritické infrastruktuře bude v každé etapě na vrcholu krize ve stavu nemocnosti. K těmto klíčovým pracovníkům patří zdravotníci a pracovníci provádějící sociální péči pro staré osoby.Dokument vyvolává otázky, do jaké míry bude za těchto okolností společnost schopna normálně fungovat.V britském dokumentu se také praví:- Zdravotnictví nedokáže zvládnout obrovské počty lidí s příznaky nákazy koronaviru, které je nutno testovat, protože laboratoře to nemohou zvládnout.- Od nynějška budou testováni jen velmi vážně nemocní jedinci, kteří jsou už v nemocnici a lidé v pečovatelských domovech a ve věznicích, kde se vyskytl koronavirus.- Testovací laboratoře jsou tak zahlceny, že se už nebudou v Británii testovat ani zdravotníci, navzdory jejich klíčové roli a riziku, že nakazí pacienty.Vysoký činitel britského státního zdravotnictví, který se připravuje na sílící vlnu nákazy, uvedl, že pokud by bylo nakaženo 80 procent obyvatelstva, mohlo by to znamenat, že v Británii zemře 531 000 lidí.Experti, kteří radí vládám celosvětově ohledně toho, jak sílí epidemie a jak nakonec slábnou, uvádějí, že dojde k rychlému nárůstu příkadů nákazy k vrcholu - a pak to začne klesat. Počty nakažených rychle vzrostou v nadcházejících 10-14 týdnech.To znamená, že epidemie zřejmě vyvrcholí koncem května až do poloviny června. Tou dobou bude zdravotnictví pod obrovským tlakem. Strategií všech zemí musí být odložit to vyvrcholení a protáhnout epidemii na delší dobu, aby zdravotnické systémy nebyly tolik zahlceny. Čím déle se epidemie odloží, tím je také větší naděje, že vznikne nová léčba.Po vyvrcholení epidemie letos koncem jara se očekává, že počty nakažených a mrtvých po dobu asi 10 týdnů poklesnou, až na relativně nízkou úroveň, která ale nebude nulová. Zejména v letních měsících počty nakažených asi poklesnou, protože lidé tráví více času venku a méně ve skupinách v malých místnostech s lidmi, kteří jsou nakažení.Vědci mají obavu, že epidemie začne znovu sílit na podzim nebo v zimě, což znamená, že bude zapotřebí dlouhodobého plánování. Než bude vyvinuta vakcína, asi za půldruhého roku, plánovači ve zdravotnictví nemají žádnou možnost jak lidi před epidemií ochránit.Podrobnosti v angličtině ZDE