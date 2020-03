Italští lékaři radí, jak se vyhnout virové katastrofě

15. 3. 2020

"Zůstaňte doma. Blížíme se kolapsu, našemu zdravotnickému systému hrozí, že se rozpadne," řekl listu Irish Times kardiolog pracující v nemocnici v Miláně. Lékař, který právě skončil dvanáctihodinovou směnu, požádal o zachování anonymity, protože nemá povolení hovořit s tiskem. "Je to válka... Nemocnice, pro níž pracuji, se nyní většinou věnuje případům COVID-19. Adaptovali jsme celé sklady, abychom ubytovali infikované pacienty. Takřka všichni lékařští specialisté byli převedeni na zvládání mimořádné situace. Pohotovost je pořád plná. Zvyšuje se potřeba lůžek."

Navzdory obecnému přesvědčení nejde jen o chorobu starých lidí, vysvětluje Pierluigi Viale, ředitel infekčního oddělení polikliniky Sant’Orsola-Malpighi v Bologni. "Exituje jistě vyšší incidence mezi staršími lidmi, ale mladá populace není imunní. Nějaké máme i na naší jednotce intenzívní péče," říká Viale. Čísla hovoří sama za sebe: 5,6 % pacientů s infekcí COVID-19 je ve věku 30-39 let; 10,7 % ve věku 40-49 let; 17,4 % 50-59 let; 17,7 % 60-69 let; 21,4 % 70-79 let; a 18 % ve věku přes 80 let.

A Viale také poukazuje na fakt, že případy nádorů, infarktů, mozkových mrtvic, nehod a zlomených nohou kvůli koronaviru nezmizely. Jenže v důsledku zaneprázdnění koronavirem je pro nemocnice těžké pečovat o cokoliv jiného.

Podle zprávy ministerstva zdravotnictví v roce 2017 veřejné nemocnice disponovaly 151 646 lůžky pro běžnou hospitalizaci a 40 458 jich bylo k dispozici v nemocnicích soukromých. K dispozici bylo zhruba 5 100 míst na jednotce intenzívní péče (JIP). (V ČR je teoreticky k dispozici 5 519 lůžek JIP ZDE - pozn. BL.)

Vláda nyní připravuje plán navýšení počtu lůžek JIP o 50 %. Asi 10 % nemocných s koronavirem potřebuje podporu dýchání a komplexní léčbu.

V nejhůře postiženém regionu Lombardie je nyní 724 lůžek s dýchacími přístroji. Na JIP je právě 440 pacientů a počty se každým dnem zvyšují. Region také zvýšil počet lůžek pro pacienty, kteří dosud nepotřebují podporu dýchání a kyslíkové přístroje.

Vláda také schválila mimořádné povolání 20 000 zdravotnických profesionálů.

Dary, reorganizace nemocnic a urychlené zaměstnávání studentů jsou opatření, která umožnila udržet severní Itálii v provozu, ale situace zůstává kritická.

Provincie Lombardie, Emilia Romagna a Veneto byly virem postiženy nejhůře, ale také jde o nejbohatší regiony s nejlepšími zdravotnickými systémy. ""Pokud by se COVID-19 stejným způsobem rozšířil na jih, byla by to katastrofa," říká anesteziolog Giuseppe Sofi.

Management italského zdravotnictví je v rukou každého z regionů. "S ohledem na špatné investice a vytrvalé chyby, ti na jihu by nebyli schopni vydržet dopad viru."

Další regiony a další země se mohou od severní Itálie poučit.

Viale popisuje situaci těch, kdo byli na severu Itálie hospitalizováni: "Mají obavy, cítí se velmi špatně. Cítí, že se dusí. Udušení je jednou z nejhorších smrtí. Děláme vše, abychom těmto lidem pomohli se vyléčit, ale dosud nemáme mnoho zbraní: Jen zavřené dveře a intenzívní péči. Pokud si přejeme, aby všichni měli šanci na lepší léčbu, pokud se chceme vyhnout tomu rozhodovat, koho zachránit, všichni musejí dodržovat pravidla."

Kardiolog se také hněvá na lidi, kteří nerespektují pravidla - a na ty, kdo tato pravidla zavedli příliš pozdě. "Pokud nějakým lidem trvá příliš dlouho, než pochopí, že si neděláme legraci, jsou to vina místních politiků. Před deseti dny situaci zlehčovali. ´Je to ošklivá chřipka, nic víc,´ tvrdili. Rád bych je pozval do nemocničních skladů, aby se podívali do očí vystrašeným lidem, kteří nemohou dýchat."

Roberto Burioni, profesor mikrobiologie a virologie na univerzitě Vita-Salute San Raffaele, tvrdí, že další země jsou "10-15 dní za námi". "Virus se u nich bude chovat stejně, jako se chová zde. Pokud nasadí stejná opatření, podaří se jim zpomalit šíření a vyhnout se katastrofě, kterou zažíváme."

Mnoho Italů se nahlas podivuje nad tím, jak je možné, že za pouhé tři týdny se vše tak radikálně změnilo. Nyní už mají více jak 1 000 mrtvých. Země žila v míru od konce 2. světové války. Nyní se bojí, lidé jsou zavřeni doma a okny pozorují nehybná města.

Podrobnosti v angličtině: ZDE