Stromy na britských komerčních plantážích "nepřispívají k řešení klimatické krize"

13. 3. 2020

Komerční stromové plantáže v Británii nepůsobí jako úložiště uhlíku, které by pomohlo zmírnit klimatickou krizi, protože více jak polovina sklizeného dřeva je využívána po méně jak 15 let a čtvrtina spálena, informuje Patrick Barkham.

I když rychle rostoucí nepůvodní jehličnany mohou ukládat uhlík rychleji než pomalu rostoucí listnáče, tento uhlík je opět uvolňován, pokud je strom skácen a dřevo spáleno nebo využito v produktech s krátkou životností, jako jsou obaly, palety a ploty.

Z britské produkce dřeva v roce 2018 bylo 23 % použito jako palivo, 56 % odvezeno na pilu. Jen 33 % dřeva z pil bylo využito na stavbách, kde tvoří součást trvalých budov a může zadržet uhlík po dekády. Většina produkce z pily je využita na ploty (36 %) s životností 15 let, nebo k balení a výrobě palet (24 %) či v papírnách (4 %).

"Nemá smysl pěstovat spoustu rychle rostoucích jehličnanů s logikou, že rychle sekvestrují uhlík, pokud skončí v papírnách, protože všechen uhlík během pár let skončí v atmosféře," vysvětluje Thomas Lancaster z Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), která je autorkou zprávy. "Neměli bychom ospravedlňovat lesnictví s nepůvodními druhy na základě uhlíku, pokud není využíváno k dlouhodobému ukládání."

Výbor pro změnu klimatu vyzval k vysazení 1,5 miliardy nových stromů do roku 2050 - což by vyžadovalo vysadit 30 000 hektarů lesa ročně. Pokrytí britského území lesy by se tak zvýšilo z 13 % na 19 %.

Mnohé z těchto nových lesů také poskytnou komerční produkci dřeva. Ale vědecký výzkum ekoložky Ellie Craneové zjistil, že pokud jde o lesnictví, v Británii jednoduché řešení klimatické krize a krize biodiverzity neexistuje.

Podrobnosti v angličtině: ZDE