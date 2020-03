Z výzkumu vyplývá, že raný zásah proti koronaviru má obrovský pozitivní dopad

12. 3. 2020

Ze studie vyplývá, že v Číně by bývalo o 66 procent méně případů nákazy, kdyby země reagovala o týden dříveRychlé šíření koronaviru po světě by se rychle omezilo, kdyby Čína zavedla svou sérii opatření proti epidemii jen o několik týdnů dříve.Sofistikované modelování epidemie dokazuje, že koncem února 2020 měla Čína 114 325 případů nákazy. Toto číslo by však bylo 67x vyšší, kdyby úřady nezasáhly, nezačaly rychle zjišťovat zdroje nákazy, kdyby neizolovaly nakažené osoby a neomezily cestování.

Avšak kdyby došlo k těmto zásahům o týden dříve, bylo by nakaženo o 66 procent méně lidí. Kdyby byla opatření proti epidemii zavedena o tři týdny dříve, počet nákaz by poklesl o 95 procent."Z čistě vědeckého hlediska je realizace součinnosti opatření co nejdříve nejlepším způsobem, jak zpomalit šíření a omezit rozsah epidemie," řekl profesor Andrew Tatem z University of Southampton.Ze tří druhů zásahů má nejpozitivnější dopad rané zjištění a karanténa nakažených. Druhé dva typy zásahů, sociální distancování a omezení cestování, to bude muset být vážně zaváděno v nadcházejících dnech.Ze studie také vyplývá, že karanténa infikovaných a sociální distancování, tedy zrušení velkých veřejných akcí, práce z domova a uzavírání škol mají daleko větší pozitivní dopad než omezování cestování.Z analýzy ale není jasné, co by se mělo stát dál. Zrušení omezení cestování riskuje obnovení epidemie, pokud nebude míra kontaktů udržena na minimu.Podrobnosti v angličtině ZDE