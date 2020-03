Britská lékařka: Víme, že budeme pohřbívat své kolegy zdravotníky

Moderátorka: Do jaké míry se bojíte?



Dr. Jenny Vaughan, The Doctors' Association: Velmi se bojím. Přijdeme, přijdeme o své kolegy. Budeme pohřbívat své kolegy. Víme to. Víme to, dělo se to v Číně, děje se to v Itálii. Ale nemylme se. Fronta lékařů a zdravotníků je připravena, je ochotná a schopná pokusit se pomoci proti této pandemii, ale musíme mít rychlejší testování, řádnou techniku a musíme mít dostatečné množství zdravotnického personálu.



"We will lose our colleagues, we will be burying our colleagues."



Dr Jenny Vaughan from The Doctors' Association says NHS staff know they will lose colleagues - but "the medical front line is ready, willing and able to try and help deal with this pandemic". pic.twitter.com/7GH3yPAS2P