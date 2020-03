16. 3. 2020

Níže uvedený článek italského novináře Mattia Ferraresiho byl publikován v Boston Globe 13. března. Kromě výmluvného popisu podcenění jednoho viru, je také varováním a velkou připomínkou toho, že vláda ČR, stejně jako vlády dalších evropských zemích, by v těchto dnech měli alespoň pro jedenkrát sloužit jako podpůrná organizace lékařů, sestřiček a zdravotnického personálu a maximálně jim umožnit konat jejich práci a dbát jejich instrukcí. A přestat si před kamerou hrát na workoholické maniaky. (Albín Sybera)



Varovný příběh o koronaviru z Itálie: nedělejte to, co jsme udělali my

Mnozí z nás byli příliš sobečtí, aby uposlechli doporučení změnit své chování. Teď jsme izolováni a lidé umírají zbytečně.

ŘÍM: „jako v každé válce, musíme si vybrat koho ošetříme a koho ne“.

To byl titulek Corriere della Sera, jednoho z hlavních italských deníků, 9. března, který informoval o tom, že nemocnice na severu Itálie, epicentru propuknutí koronaviru v zemi, jsou přetížené a zdravotnický systém je na pokraji kolapsu.

Anesteziolog z nemocnice v Bergamu, jednoho z měst s nejvíce případy Covid-19, nemoci vyvolané novým koronavirem, novinám sdělil, že jednotka intenzivní péče má již plné kapacity a lékaři jsou nuceni dělat těžká rozhodnutí, komu bude poskytnuté dýchací zařízení, podle věku, dožití a dalších faktorů. Stejně jako ve válce.