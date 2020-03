Francouzské supermarkety otevřou ráno o půl hodiny dříve, jen pro důchodce

16. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus







- Velké francouzské supermarkety Carrefour a Intermarche se rozhodly otevírat ráno o půl hodiny dříve a vpustit do obchodů pouze lidi starší 70 let, budou to kontrolovat podle občanek. Není to dobrý nápad i pro Česko?

- Muž v Japonsku, který přežil nákazu koronavirem a byl lékaři shledán bez nákazy, byl nakažen podruhé a znovu má vysokou horečku. Je mu 70. ZDE



- Britská vláda v pondělí apeluje na technické výrobní firmy, aby - kdo může - začal hromadně vyrábět ventilátory. Obává se, že nemocnice budou zahlceny vlnou těžce kolabujících lidí.



- Spojené státy doporučují zrušit jakékoliv akce, na nichž by bylo více než 50 lidí.

- Massachusetts v USA uzavřel školy. Stát zakázal shromáždění více než 25 lidí.- Biden a Sanders varují před hrozbou koronaviru, Trump ji zlehčuje. Dr. Anthony Fauci, ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoce, varoval v Trumpově přítomnosti jen o několik vteřin později, že to nejhorší Ameriku teprve čeká.- Írán zaznamenal v sobotu nejvyšší počet mrtvých za jediný den, 113 nových úmrtí za posledních 24 hodin. Znamená to, že v Íránu celkem zemřelo 724 osob. V Íránu bylo identifikováno 13 938 nakažených osob.- Ve Španělsku počet mrtvých za jediný den skočil na 288. Za čtyřidvacet hodin se počet mrtvých více než zdvojnásobil. Celkem je ve Španělsku nakaženo 8000 osob.- Norským občanům bylo přikázáno, aby se vrátili ze svých chat do měst v důsledku obav, že venkovské nemocnice nápor nemocných nezvládnou.- Počet mrtvých v Itálii stoupl v neděli o 25 procent na 1809 z 1441. Stoupl o 368. Celkový počet zjištěných nakažených stoupl v sobotu v Itálii z 21 157 na 24 747.- USA nyní mají více než 2900 případů ve 49 státech.- Právníci jednající jménem matky dítěte, které trpí astmatem a chodí do základní školy v hrabství Armagh plánují zahájit soudní přezkum rozhodnutí severoirského parlamentu neuzavřít školy v Severním Irsku.- Goldman Sachs: Americká ekonomika se zmenší o 5 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE