Názor z Británie: My lékaři máme z koronaviru strach. Jak bychom ho mohli nemít?

17. 3. 2020



Jsem lékař v britském státním zdravotnictví a uklidňuje mě klid a odvaha našich zaměstnanců, navzdory šířícímu se strachu, píše anonymně v deníku Guardian jeden lékař.



Plíživý, bodavý, prudký strach. Posadil jsem se u stolu a otevřel jsem na počítači sken pacienta, který jsem měl zhodnotit. Přišel s horečkou a kašlem a - což bylo klíčové - nebyl nedávno v zahraničí ani nebyl ve styku s nikým nakaženým. Charakteristický vzorec skvrnité běloby, podobný drcenému sklu, se objevil kolem vnějších částí obou jeho plic. Poprvé jsem už nemohl předstírat, že nemoc, o které jsem toho tolik četl, je v Číně, nebo v Íránu nebo v Itálii. Je tady a šíří se. V mém městě. V mé nemocnici. Na mé obrazovce.

"Plánovali jsme intenzivně celý měsíc a pevně jsme doufali, že to všechno bude jen ztráta času. Na našich každodenních schůzích nás informovali kolegové z pohotovosti, že plánují rozdělit své oddělení, aby tam mohli dát do karantény pacienty podezřelé z nákazy.To, co nás zaskočilo, byla rychlost, s níž to hypotetické se stalo reálným a pak to velmi rychle zastaralo. Před několika dny jsme realizovali svůj plán pro příjem nakažených pacientů. Jeho kapacita byla překonána téhož odpoledne. Uprostřed našeho programu instrukcí, jak si správně nasazovat roušky, nám roušky došly, takže čtrnáct dní intenzivního výcviku bylo k ničemu. Proud nových případů pokračuje a museli jsme se vzdát jakéhokoliv plánování a jen prostě reagovat na měnící se tlak, dávat pacienty do karantény, kde můžeme. a snažit se zůstat napřed. Systém je brutálním způsobem zahlcen.Dopady všeho toho jsou nepředstavitelné. Rušíme operace i ambulantní péči pro pacienty, ale jak se kdy budeme znovu moci k této práci vrátit? Už nyní pacienti čekají sedm měsíců na následnou konzultaci s lékařským specialistou. Vzdělávání na lékařských fakultách bylo zastaveno a naši studenti byli staženi z praxe. Jejich zkoušky budou zřejmě zrušeny: budou schopni letos v létě dokončit své studium: Kdo bude pracovat na našich nemocničních sálech od srpna? Všechny naše plány na rozvoj našich služeb, na zlepšení nemocnice, na zlepšování situace pro pacienty, musely skončit.Naše státní zdravotnictví se z tohoto šoku nevymaní dlouhá léta, možná nikdy.Tentýž plíživý strach, jaký jsem pocítil já, stravuje celou nemocnici a její zaměstnance. Lidé mají strach tak silně, jak jsem to dosud ještě nikdy nezažil. Chirurgové a profesoři pláčou. Naši mladí lékaři zoufale shánějí rady, informace a pomoc, obracejí se na profesní organizaci, ale ta nemá žádné odpovědi. Přátelé z jiných specializací a z druhých nemocnic mě kontaktují a hledají u mě informace, doufají, že vím víc než oni.Všichni máme strach o své mladé rodiny, o své staré rodiče. Přineseme tu nemoc domů svým milovaným na svých šatech a ve svých vlastních plících. Jak můžeme nemít strach? Vím, že nejsem sám, kdo nemůže spát.A tohle je teprve začátek, Soukromě odhaduji, kolik budeme mít případů na vrcholku epiedie a jestliže bude skutečně nakaženo 60 procent zdejšího obyvatelstva, počet případů přicházejícími našimi dveřmi bude zřejmě větší než je celková lůžková kapacita naší nemocnice. Ta nemocnice je plná už teď a naši zdravotníci začínají být nemocní.Spěšně svolaný etický panel se nám pokusí dát určité rady, jak bychom měli rozdělovat své omezené zdroje a komu budeme nuceni odepřít záchranu života. Z počtů případů vyplývá, že k tomuhle nedojde až v létě. ani za pár týdnů, ale za několik dní.Navzdory tomu jsme všichni stále ještě tady. Mám plnou důvěru ve své kolegy a uklidňuje mě jejich klidná rozhodnost a tichá odvaha. Běžné malicherné hádky a neshody byly odsunuty stranou, doufejme navždy. Budeme se všichni v době, která nastává, silně potřebovat a já vím, že budeme spolupracovat až do poslední chvíle.Máme strach. Ale jsme tady.Kompletní článek v angličtině ZDE