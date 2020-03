Ruská média šíří konspirační teorie o koronaviru ve snaze destabilizovat západní zdravotnictví

19. 3. 2020



Prokremelská média šíří dezinformace o koronaviru s cílem prohloubit krizi veřejného zdravotnictví na Západě. To je závěr tajné zprávy diplomatické služby Evropské unie.



Monitorovací tým EU shromáždil 80 příkladů dezinformací z ruských zdrojů, šířených během dvou měsíců do 16. března. V nich se tvrdí, že je koronavirus biologická zbraně, kterou používá Čína, Spojené státy nebo Velká Británie. Jiné konspirační teorie tvrdí, že epidemii způsobili migranti, anebo že je to jen podvod.







"Prokremelská média intenzivně šíří dezinformace o koronaviru. Cílem je prohloubit krizi veřejného zdravotnictví v západních zemích, především ochromením důvěry veřejnosti ve státní zdravotnické systémy," konstatuje analýza.



Hlavní mluvčí Evropské komise pro zahraniční a bezpečnostní politiku Peter Stano konstatoval, že od začátku epidemie došlo k zvýšení "dezinformací, zavádějících informací, otevřených lží a nesprávných tvrzení".



Komise zaznamenala zvýšení dezinformací z Ruska a v médiích s vazbami na Kreml.



Jedna konspirační teorie, kterou šířilo Kremlem podporované rádio Sputnik líčilo podobnost mezi opiovými válkami v 19. století a "nejmenovanými mezinárodními organizacemi", které se snaží ovládnout vnitřní záležitosti Číny tak, jak britské impérium donutilo Čínu otevřít své trhy a vzdát se území pod hrozbou vojenských akcí.



Jiným konspiračním tvrzením je, že virus by mohla být "biologická zbraň", kterou v Číně rozšířily "americké speciální jednotky".



Ruské zdroje si tyto lži samy nevymýšlejí, ale rozpracovávají a posilují teorie, které vznikly jinde, například v Číně, v Íránu, anebo v americké ultrapravici, uvádějí vědci. Tato taktika Rusku umožňuje vyhnout se obvinění, že lži mají původ v Rusku. Prokremelská média tvrdí, že jen šíří, co řekli jiní.



Slovenské úřady informovaly o falešné informaci, že premiér Peter Pellegrini je nakažen virem a nakazil jím v únoru ostatní šéfy EU při summitu v Bruselu.



Zpráva poukazuje na to, že španělská verze kremelské televize RT je dvanáctým nejpopulárnějším zdrojem informací o koronaviru mezi uživateli sociálních sítí.



Činitelé EU se vyjádřili také k mediálním narativům v dalších zemích. V Číně, uvádí analýza, ukazují státní média Xi Jingpinga jako předáka, který dělá obdivuhodnou práci, a líčí čínský politický režim jako velmi výhodný pro boj proti koronaviru. V Íránu je Covid-19 považován za americkou biologickou zbraň a také za zbraň, kterou proti Íránu používá Izrael.



Podrobnosti v angličtině

