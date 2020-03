Současně padá trh s akciemi i dluhopisy

20. 3. 2020

Investoři se nemají kam hnout, když se akciové a dluhopisové trhy současně propadly - poprvé od 80. let. V roce 2008 se ostře zvedly ceny dluhopisů, zatímco se zhroutily akciové trhy. Nyní dluhopisy nenabízejí žádný únik před kolabujícími cenami akcií. Rozdíl spočívá v tom, že americký veřejný dluh stoupl z asi 9 bilionů dolarů začátkem roku 2008 na dnešních 23,5 bilionu, píše David P. Goldman.

Zatímco ceny akcií v Evropě spadly téměř o 6 % a americké trhy signalizují podobné ztráty, výnosy z evropských dluhopisů stouply a americké rostou, když vlády připravují biliony dolarů na nové dluhové financování podporující ekonomický stimul a programy tržní záchrany. Mezi 9. březnem a středou ráno takzvané reálné výnosy, tzn. výnosy z před inflací chráněných vládních dluhopisů, stouply z - 1% na + 0,4 %, což znamená nejrychlejší růst v tržní historii.

Za stejné období výnosy z německých dluhopisů stouply o 80 základních bodů. Italské skutečné výnosy mezitím vzrostly o více než 160 základních bodů, což je nejhorší výsledek na světovém trhu s dluhopisy, zatímco Itálie zůstává svázána nouzovými opatřeními.

Trh stanovil limit pro to, jak mnoho peněz mohou vlády utratit na odškodnění světové ekonomiky za globální zastavení aktivity. Trumpův návrh stimulačního programu v hodnotě bilionu dolarů neudělal na trhy dojem. Pokud by administrativa jednala o několik týdnů dříve, menší stimulační program by mohl obnovit důvěru. Nyní investoři mají za to, že vlády dohánějí trh, který se již začal valit z kopce.

V úterý evropské centrální banky utratily 130 miliard dolarů vypůjčených od amerického Fedu, aby doplnily likviditu evropských bank. Jak jsem informoval minulý týden, evropské a japonské banky nedokázaly obnovit své úvěrování od amerických protějšků, které čelí úvěrovému runu amerických zákazníků. To donutilo zahraniční banky a institucionální investory prodat bezpečná dolarová aktiva, včetně vládou garantovaných bezpečných papírů garantovaných hypotékami. Centrálním bankám se podařilo stabilizovat mezibankovní trh a trh s bezpečnými papíry garantovanými hypotékami se začal stabilizovat.

Ale úvěrové trhy se dál propadají. Cena úvěrové ochrany pro index vysoce výnosných dluhopisů stoupla z +2,8 % nad mezibankovní mírou v polovině února na +7,25 % dnes. A investoři, kteří se chtějí chránit před krachem dluhopisů Deutsche Bank, platí více než 6 %, což je to nejhorší od krize v roce 2008.

Před současnou krizí americká vláda provozovala deficit větší než bilion dolarů, neboli přes 4 % HDP, což představuje mimořádně vysoké číslo v době plné zaměstnanosti. Navrhovaný stimulus deficit více jak zdvojnásobí a ještě nezahrnuje takřka bilion dolarů, které má Fed povinnost utratit na podporu trhu obligací, mezibankovního výpůjčního trhu a - možná - také municipálního a dalších trhů s obligacemi.

Poprvé od občanské války je ve hře kredit Spojených států amerických.

