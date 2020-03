První vědecký článek o mrtvých na COVID v Itálii ve srovnání s ČÍnou

24. 3. 2020 / Boris Cvek

Konečně naprosto odborný text s daty o mrtvých v Itálii. Vyšlo to v jednom z nejlepších lékařských časopisů na světě 23. března (JAMA: The Journal of the American Medical Association). Je tam hezká tabulka, která ukazuje procenta mrtvých ve věkových skupinách Čína vs. Itálie (mně osobně mrzí, že tam nemají zpracovanou zvláště Lombardii a třeba Lazio) – ta procenta jsou počet mrtvých vs. počet případů, tedy reálně budou menší, protože počet nakažených je vždy větší než počet detekovaných:



Čína: věk 0-9: mrtvých 0%, 10-19: 0,2%,

20-29: 0,2%,

30-39: 0,2%,

40-49 :0,4%,

50-59: 1,3% ,

60-69: 3,6 %,

70-79: 8%,

nad 80 let: 14,8% (tedy je třeba zdůraznit to, co stále opakuji, že ani v této věkové skupině nezemřou zdaleka všichni nakažení, ale jen 15%). Itálie: 0-9: 0%, 10-19: 0%,

20-29: 0%,

30-39: 0,3%,

40-49: 0,4%,

50-59: 1%,

60-69: 3,5%,

70-79: 12,5%,

nad 80 let: 20,2% Článek pak ukazuje tři možnosti vysvětlení rozdílu mezi Čínou a Itálii ve vysokých věkových kategoriích:

1: Itálie má starší populaci, v Itálii byli uváděni i pacienti nad 90 let, zatímco v Číně ne,

2. v Itálii se do počtu zemřelých na covid počítají i polymorbidní pacienti, kteří byli jen pozitivní na covid, i když zemřeli na něco jiného (něco jako náš první zemřelý pacient),

3. v Itálii není v počtu detekovaných zahrnut velký počet lidí s mírnými symptomy covidu, kteří nebyli v Itálii testováni. Krásný, racionální článek hodný časopisu na úrovni JAMA. Ochutnejte skutečný medicínský výzkum. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763667?fbclid=IwAR3DgsF03pXDV1rAhu8ZDJFo637P1MGTI2BRv8Bbe8IrhDiFua2sKfVMJx0







