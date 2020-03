Jak jsme loni zvládli milion nemocných s chřipkou a přes tisíc mrtvých na tuto nemoc?

24. 3. 2020 / Boris Cvek

Moc se mi nechtělo komentovat Babišův projev, ale přece jen pár slov. Hlavní konkrétní téma šití roušek, jinak obecné řeči - nic konkrétního o tom, jaké jsou plány. Co mne však nejvíce fascinovalo, to bylo tvrzení, že z této krize vyjdeme posíleni. To jako schodek dvě stě miliard je posílení?

To je něco, co naši ekonomiku brutálně zatíží na mnoho let dopředu. To si budeme třeba celých pět let všichni svorně říkat, jak to byl velký boj a jak to bylo dobře, že jsme to udělali? Budeme to oslavovat jako Putin vítězství nad Hitlerem? Nebo ta jednota skončí a pochybnosti se rozjedou?

A pak pár takových maličkostí: premiér zmínil, že ti, kdo si dají během karantény venku před hospodou pivo, mohou nakazit své ženy i děti. S těmi ale asi běžně bydlí doma, ne? Ale dobře, je to jen neobratnost. Premiér také zmínil, že potřebujeme naše seniory, protože ti mají hodně zkušeností. Ve světle těchto zkušeností: bude opravdu udržitelné premiérovo tvrzení, že tohle je největší zkouška pro náš stát od jeho vzniku?



Tedy myslím, že tím vznikem je myšlen rok 1993. Ale i tak. Jistě, katastrofální důsledky v ekonomice jsou nevyhnutelné, jen ta příčina budí pochybnosti. Jak jsme vlastně vloni mohli zvládnout milion lidí, kteří navštívili doktora během šesti týdnů s klinickými příznaky chřipky, a tisíc čtyři sta mrtvých na chřipku, aniž jsme si toho všimli? Žádné zavírání škol, hospod, hranic, žádné roušky, žádných 200 miliard schodku, žádná sociální katastrofa na obzoru.



Cituji ze sdělení Státního zdravotního ústavu:

(odkaz: http://www.szu.cz/tema/prevence/je-koronavirus-jako-chripka?fbclid=IwAR1LCYLdCexezbbZdc7OO8bYZCZWucedCL8jj-e8Yir43wJb1era6_gMuDQ)



„Pro představu, v sezóně 2018–2019 byla v České republice chřipková epidemie od 4. do 9. kalendářního týdne 2019. Za 6 epidemických týdnů vyhledalo praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob. V době chřipkové epidemie je virus chřipky dominantním původcem respiračních onemocnění. (...)

Pomocí matematického modelování však lze spočítat úmrtí v souvislosti s chřipkou, tedy počet úmrtí, kde prakticky s jistotou byla chřipka vyvolávající příčinou, která vedla k následným komplikacím nebo ke zhoršení základního onemocnění a následně úmrtí. Jinými slovy, pokud by nedošlo k onemocnění chřipkou, nedošlo by i k následnému úmrtí. Průměrně se v ČR jedná o přibližně 1500 úmrtí, která jsou každoročně v souvislosti s chřipkou, samozřejmě ve značném rozptylu podle závažnosti konkrétní chřipkové epidemie (identicky jako je značný rozptyl hodnot i ve výše uvedeném přehledu). Uváděné číslo 1500 / rok odpovídá kalkulacím prováděným zahraničními kolegy, tedy situace je podobná i v ostatních vyspělých zemích.“