Počet mrtvých přesáhl 21 000

- Trump je posedlý představou, že do čtrnácti dnů chce sociální distancování v USA zrušit, jeho zdravotnický poradce Anthony Fauci varuje, že se virus v takovém případě vrátí.

- Guvernér New Yorku Andrew Cuomo signalizoval, že sociální distancování zřejmě začíná fungovat, ale počet nákaz a úmrtí v New Yorku roste.

- Více než milion Kaliforňanů se registrovalo jako nezaměstnaní.



EXCLUSIVE: White House national security officials prepared a “pandemic playbook” — a step-by-step guide to ensure testing, check on workers’ equipment, even consider the Defense Production Act.



The Trump administration ignored it. https://t.co/tykOlbW5Nh with @nahaltoosi