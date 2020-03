Koronavirus: Jaká jsou nejnovější vědecká zjištění?

28. 3. 2020





- Testování protilátek. Levné, spolehlivé testovací přípravky na zjištění protilátek v těle lidí, kteří prošli nákazou koronaviru, se považuje za zásadně důležité pro další zvládání pandemie. Testování celého obyvatelstva povede k zjištění míry imunity v populaci a umožní lidem se postupně vrátit do práce. Různé vědecké týmy po světě už používají v laboratoři testování na protilátky, ale je problematické to zavést celospolečensky, hlavně proto, že tyto testy mohou být prováděny až několik týdnů po nákaze. Zároveň se pracuje na výrobě testovacích přípravků na nákazu koronaviru pro domácnost, které by měly být podobné testovacím přípravkům na těhotenství.



- COVID-19 pravděpodobně likviduje schopnost vnímat chutě a vůně.

Britská asociace otorhinolarynogologie tento týden poukázala na to, že takzvaná anosmie, by mohla být užitečným příznakem pro zkoumání nákazy, podle zpráv z Jižní Koreje, Číny a Itálie. Dobrou zprávou je, že i když koronavirus usmrtí vaše olfaktorické buňky, v nose máte kmenové buňky, které je umějí obnovit. V Itálii i v Británii se pacientům čich a chuť vrací po nákaze do čtrnácti dnů.Koronaviry obecně se velmi rychle nemění a tento týden vědci potvrdili, že totéž platí i pro COVID-19. Vědci z John Hopkins University analyzovali 1000 vzorků a zjistili, že existuje jen 4 až 10 genetických rozdílů mezi různými světovými variantami koronaviru. Znamená to, že pokud bude vyvinuta vakcína, měla by fungovat po určitou dobu. Není ovšem jasné, jak stabilní je lidská imunitní reakce na COVID-19 a jak dlouho imunita po nákaze potrvá.Naděje, že by se život mohl brzo vrátit k normálu, byly tento týden zlikvidovány, protože modely naznačují, že uzamčení země musí trvat po celou řadu měsíců, než má požadovaný efekt. V časopise Lancet vyšla studie, z níž vyplývá, že kdyby byla přísná karanténní opatření ve Wuchanu začátkem března, kdy došlo k dramatickému poklesu nákazu, město by si zadělalo na novou epidemii v červnu. Rozhodnutí Číny udržet uzamčení země až do začátku dubna zřejmě snížilo počet nových infekcí koncem roku 2020 o 24 procent.Muži umírají častěji na koronavirus než ženy. To už bylo zaznamenáno v Číně, kde zemřelo 2,8 procent mužů a jen 1,7 procent žen. Tento týden informovalo Španělsko, že tam zemřelo dvakrát více mužů než žen.Podrobnosti v angličtině ZDE